Zweijähriges Kind trinkt verdächtige Flüssigkeit in Restaurant

Nachdem ein Kleinkind nach dem Besuch eines Kasseler Schnellrestaurants medizinisch behandelt wurde, ermittelt die Polizei zum Inhalt einer vermeintlichen Wasserflasche. Die Flasche war in dem McDonald’s Restaurant sichergestellt worden, ein Ergebnis zum Inhalt sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Es werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Das zweijährige Kind soll am Donnerstag einen Schluck aus der Wasserflasche genommen haben, nachdem seine Mutter in der Filiale ein „Happy Meal“ bestellt hatte. Darin habe sich nach Angaben der Mutter statt Wasser allerdings „eine stark alkoholisch riechende Flüssigkeit, wahrscheinlich ein Desinfektionsmittel“ befunden, berichtete die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ (HNA).

Mutter: Kind sei „feuerrot angelaufen“

Nachdem ihr Kind einen Schluck getrunken habe, sei es „feuerrot angelaufen“ und habe geschrien, zitierte die HNA die 34-jährige Mutter. Nach Polizeiangaben war das Kind nach dem Vorfall am Donnerstag vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und danach nach Hause entlassen worden.

Eine Sprecherin von McDonald’s Deutschland erklärte dazu: „Sowohl wir als auch unsere Franchise-Nehmerin, die das Restaurant als Partner von McDonald’s selbstständig betreibt, sind von den Geschehnissen bewegt.“

Die vollumfängliche Aufklärung habe absolute Priorität, und man tue alles, um die Vorkommnisse lückenlos nachvollziehen zu können. Die Franchise-Nehmerin stehe auch in engem Austausch mit der Familie und allen Beteiligten.

Zu den genauen Umständen könne man zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen treffen. Generell gelte, dass die Sicherheit der Produkte für das Unternehmen im Fokus der täglichen Arbeit stehe, so die Sprecherin.

Nach Angaben der Mutter habe sie ihre Bestellung am McDrive-Schalter aufgegeben, als Getränk habe sie ein stilles Wasser gewählt, berichtete die HNA. Als sie die Flasche kurz darauf auf dem Parkplatz geöffnet habe, sei ihr daran nichts aufgefallen. Der Schraubdeckel sei genauso schwer wie sonst auch zu öffnen gewesen. (dpa/red)