26. November: AfD-Brandmauer Debatte | Aufnahme von Afghanen | Renteneintrittsalter

AfD-Brandmauer Debatte

Der Streit im Verband der Familienunternehmer zum Umgang mit der AfD spitzt sich zu. Die Drogeriekette Rossmann kündigt ihre Mitgliedschaft, nachdem sich ein Kurswechsel entgegen der Brandmauer-Strategie aufgezeigt hat. Familienunternehmer-Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann gab zuvor bekannt, dass es kein „Kontaktverbot“ mehr zu AfD-Bundestagsabgeordneten gebe.

Aufnahme von Afghanen

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat die Einreise von 2.000 weiteren Schutzsuchenden aus Afghanistan angekündigt. Diese sitzen derzeit in Pakistan fest. Dabei soll es sich hauptsächlich um ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr und weiterer deutscher Institutionen handeln. Voraussetzung für die Einreise ist eine positiv verlaufene Sicherheitsprüfung.

Renteneintrittsalter

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche bringt beim geplanten Rentenpaket ein höheres Rentenalter nach skandinavischem Vorbild ins Spiel. Dort wird dies an die Lebenserwartung gekoppelt. Arbeitgeberpräsident Dulger fordert das Aus für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren. Die Junge Union, Wirtschaftsverbände und 22 Ökonomen warnen, das Rentenpaket gefährde die Finanzen.

Familientragödie

In Reutlingen hat ein 63-jähriger Jäger offenbar vier Familienmitglieder getötet. Anschließend soll der Mann Suizid begangen haben. Opfer sind die 60-jährige Schwester, seine 57-jährige Ehefrau sowie die beiden Söhne im Alter von 27 und 29 Jahren. Vier der fünf Toten wiesen Schussverletzungen auf. Die Leichen wurden an verschiedenen Orten entdeckt.

Großbrand in Hongkong

Bei einem schweren Brand in einer Wohnanlage in Hongkong sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. 15 weitere wurden schwer verletzt. Das Feuer brach am Nachmittag aus und weitete sich rasch auf alle acht 32-stöckigen Hochhäuser in dem Viertel aus. Mehr als 700 Anwohner wurden evakuiert. Die Brandursache ist unklar.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)