Thyssenkrupp verkauft Automatisierungssparte an KI-Firma Agile Robots

Der Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft die Automatisierungssparte, die bislang Teil des Autozulieferbereichs war, an das Münchener KI-Unternehmen Agile Robots. Der neue Unternehmensteil von Agile Robots solle „auch neue Märkte jenseits der Automobilindustrie“ erschließen, erklärte der Essener Konzern am Montag.

„Wir geben Automation Engineering eine verlässliche Perspektive und richten unser Automotive-Geschäft zugleich weiter auf Wachstum und Kapitalmarktfähigkeit aus“, erklärte Volkmar Dinstuhl, Chef von Thyssenkrupp Automotive Technology.

Künftig auch Elektronik oder Medizintechnik

Die Automatisierungssparte war bislang auf die Montage von Antriebssträngen und Batterien mit Schwerpunkt auf Elektromobilität ausgerichtet.

Als Teil von Agile Robots könnten künftig auch Automatisierungsprozesse etwa im Bereich Elektronik oder Medizintechnik entwickelt werden, erklärte Thyssenkrupp. Zu den finanziellen Bedingungen des Geschäfts machte das Unternehmen keine Angaben.

Agile Robots war 2018 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt heraus gegründet worden und arbeitet an Lösungen für die Industrie im Bereich von Robotik und Künstlicher Intelligenz. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, KI, Robotik und industrielles Know-how zu bündeln“, erklärte Zhaopeng Chen, Gründer und Chef von Agile Robots. (afp/red)