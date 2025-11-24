Der Schneefall – von Franz Werfel

Der Schneefall

Oh langsames Fallen des Schnees,



Unendliches schleierndes Treiben!Wär doch mein Auge geistesgestählt,Ihm könnte verborgen nicht bleiben,Dass jede Flocke des weißen GewehsGewusst ist, gewogen, gezählt.

Oh Flocken, die tanzend sich drehn,

Ihr klein beseelten Persönlichkeiten,

Vertragen von Schwere, Leichte und Wind,

In eurem Kommen und Gehn

Seh ich die Schicksale niedergleiten,

Die ihr beginnt, vollendet, beginnt …

Die eine fällt wollig und weich,

Die andre voll Trotz und kristallen,

Die dritte von Widerständen geballt.

Doch löst sich morgen das bleiche Reich,

So stirbt nicht eine von allen,

Und die reinsten tauen zur Tropfengestalt.

Oh langsamer Schneefall der Welt,

Der Geschlechter dicht schleierndes Treiben!

Es stirbt und schwindet kein einziges Los.

Wir schmelzen, aber wir bleiben,

Wenn uns Tropfen der Tod, als Tauwind bestellt,

Heimsucht und heimsammelt zum Schoß.

Franz Werfel (1890-1945)