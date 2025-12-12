Der Sinn – von Renate Lilge-Stodieck

Der Sinn

Und in der Tiefe unsres Seins



Hab ich sie dann gefunden,die Stille, die Glückseligkeit,die mir in bangen Stundenso oft gefehlt.Die Ruhe in der Mitte dieses Rades,das ewig durch das Leben kreist,die habe ich gesuchtund auch gefunden,wo nichts mehr istund dennoch alles dort entsprungen.

Und auch die Freude fand ich dort

Und das Erbarmen,

denn plötzlich sah ich,

wie wir Armen

Unendlich irrten auf dem Rad.

Ich wollte rufen,

wollte alle in die Mitte ziehn

und wusste schon,

das war noch nicht der Sinn.

Ich muss durch mich

aus dieser Mitte geben lassen,

wofür ein größerer Sinn

mich hat erschaffen.

Ich darf nicht beten, hoffen, bangen,

nur wissen, dass auch du

dorthin gelangen kannst,

wo deine Stimme rein erklingt,

wo Liebe deine Worte singt.

Wo wir vom Denken uns befreit

Und jeden Tag erneut bereit,

mit dem, was wir empfangen haben,

die Durstenden zu laben.

Denn was wir geben,

wird uns ganz erfüllen,

wird uns den Sinn des eignen Lebens

erst enthüllen.

Renate Lilge-Stodieck

aus „Sein – die Kunst des Annehmens“