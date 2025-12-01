Dezember – von Heinrich Hoffmann
Aus der Reihe Epoch Times Poesie
Dezember
Er ist der letzte von zwölf Brüdern,
Was du gewonnen hast an Gütern
Und was verloren, zähle du!
Doch wäge strenger und besonnen,
Und schließ genaue Rechnung ab,
Was du an Weisheit hast gewonnen,
Und was an Torheit sich ergab.
Heinrich Hoffmann (1809–1894)
