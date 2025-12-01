Dezember – von Heinrich Hoffmann

Dezember

Er ist der letzte von zwölf Brüdern,



Des Jahres Pforte schließt er zu.Was du gewonnen hast an GüternUnd was verloren, zähle du!Doch wäge strenger und besonnen,Und schließ genaue Rechnung ab,Was du an Weisheit hast gewonnen,Und was an Torheit sich ergab.

Heinrich Hoffmann (1809–1894)