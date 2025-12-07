Das Wunder der Aussöhnung: Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen
Im Mai jährte sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel zum 60. Mal. Angesichts der Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus war der Beginn der Annäherung schwierig.
Letztlich endete sie aber in einer besonderen Freundschaft, die beim Israel-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz weiter gepflegt werden soll. Die wichtigsten Stationen der Beziehungen.
[etd-related posts=“5325729″]
Bonn zahlte seit 1952 mehr als 80 Milliarden Euro
27. September 1951
Der Bundestag erkennt in Bonn die deutsche Verantwortung für die Verbrechen an den Juden während des Nationalsozialismus an. Das israelische Parlament stimmt daraufhin Gesprächen über mögliche Leistungen zur „Wiedergutmachung“ zu.
10. September 1952
Die Bundesrepublik verpflichtet sich im Luxemburger Abkommen zur Lieferung von Waren im Wert von 3,5 Milliarden Mark binnen 14 Jahren. Weitere Abmachungen folgen. Insgesamt wurden seitdem nach Angaben des Bundesfinanzministeriums mehr als 80 Milliarden Euro Entschädigung gezahlt, die dem Aufbau Israels und Holocaust-Opfern zugute kamen.
14. März 1960
Das erste Treffen von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion findet betont informell im New Yorker Hotel Waldorf-Astoria statt.
Willy Brandt besuchte als Erster Israel
12. Mai 1965
Ihre Amtsnachfolger Ludwig Erhard und Levi Eschkol vereinbaren die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Zehn arabische Staaten brechen daraufhin aus Protest ihre Beziehungen zur Bundesrepublik ab. In Israel begleiten massive Proteste den Amtsantritt des ersten deutschen Botschafters Rolf Pauls – eines ehemaligen Wehrmachtsoffiziers.
[etd-related posts=“5325603,5325467″]
5. September 1972
Nach dem Überfall einer palästinensischen Extremistengruppe auf Israels Olympiateam in München kommen bei einem gescheiterten Befreiungsversuch der deutschen Polizei alle elf Geiseln ums Leben.
8. Juni 1973
Als erster deutscher Bundeskanzler besucht Willy Brandt (SPD) Israel. Dort prägt er eine bleibende Formel für das Verhältnis: „Unsere normalen Beziehungen haben den Charakter der Besonderheit.“
Deutschland stockt die Waffenhilfe auf
8. Mai 1985
Bundespräsident Richard von Weizsäcker nennt die deutsche Kapitulation zum Ende des Zweiten Weltkriegs in einer wegweisenden Rede einen „Tag der Befreiung“ von Gewaltherrschaft – auch für die Deutschen.
12. April 1990
Die erste von den Ostdeutschen frei gewählte Volkskammer bittet „das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel“.
18. Januar 1991
Im Golfkrieg feuert der Irak erstmals Scud-Raketen auf Israel. Deutschland stockt die Waffenhilfe auf und liefert Abwehrraketen sowie U-Boote.
16. Februar 2000
Bundespräsident Johannes Rau spricht als erster deutscher Politiker vor der Knesset und bittet um Vergebung für die Verbrechen des Holocaust. Weil er seine Rede auf Deutsch halten darf, bleibt ein Drittel der Abgeordneten fern.
17. März 2008
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht vor der Knesset und definiert die Sicherheit Israels als „Teil der deutschen Staatsräson“. Am selben Tag finden die ersten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen statt, also gemeinsame Sitzungen der beiden Kabinette.
[etd-related posts=“5325170,5321766″]
Erstmals Regierungskonsultationen im Jahr 2018
31. März 2009
Benjamin Netanjahu kehrt ins Amt des Ministerpräsidenten zurück, das er seitdem mit kurzen Unterbrechungen ausübt. Netanjahu lässt den Friedensprozess mit den Palästinensern zum Erliegen kommen. Die politische Distanz zu Deutschland wächst.
4./5. Oktober 2018
In Jerusalem kommen beide Kabinette abermals zu Regierungskonsultationen zusammen. Es sollten die bislang letzten sein – obwohl sie ursprünglich im jährlichen Rhythmus verabredet waren.
Merkel und Netanjahu vereinbaren die Einrichtung eines deutsch-israelischen Jugendwerks. Bis heute ist es nicht umgesetzt.
7. Oktober 2023
Der Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel löst in Deutschland große Solidarität aus. Netanjahus aggressives Vorgehen im Gazastreifen und im Libanon befremden die Bundesregierung aber. Ihre Appelle zur Mäßigung zeigen wenig Wirkung.
21. November 2024
Der Internationale Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu wegen Kriegsverbrechen. Bei einem Besuch in Deutschland müsste die deutsche Justiz ihn festnehmen.
Netanjahu verärgert über Teilembargo von Waffen
Mai 2025
Mit gegenseitigen Besuchen würdigen die beiden Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und Isaac Herzog den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.
8. August 2025
Der neue Bundeskanzler Merz kündigt an, vorerst keine Rüstungsausfuhren nach Israel mehr zu genehmigen. Er reagiert damit auf Israels Offensive im Gazastreifen. Netanjahu und seine Regierung sind tief verärgert über das Teilembargo.
13. Oktober 2025
Israel und die Hamas unterzeichnen unter starkem Druck der USA einen Waffenstillstand für den Gazastreifen. Nachdem sich der Waffenstillstand stabilisiert hat, beendet Merz im November das Waffen-Teilembargo. Der Weg für seinen Israel-Besuch ist frei. (afp/ks)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion