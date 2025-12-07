Das Wunder der Aussöhnung: Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen

Im Mai jährte sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel zum 60. Mal. Angesichts der Verbrechen des deutschen Nationalsozialismus war der Beginn der Annäherung schwierig.

Letztlich endete sie aber in einer besonderen Freundschaft, die beim Israel-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz weiter gepflegt werden soll. Die wichtigsten Stationen der Beziehungen.

Bonn zahlte seit 1952 mehr als 80 Milliarden Euro

27. September 1951

Der Bundestag erkennt in Bonn die deutsche Verantwortung für die Verbrechen an den Juden während des Nationalsozialismus an. Das israelische Parlament stimmt daraufhin Gesprächen über mögliche Leistungen zur „Wiedergutmachung“ zu.

10. September 1952

Die Bundesrepublik verpflichtet sich im Luxemburger Abkommen zur Lieferung von Waren im Wert von 3,5 Milliarden Mark binnen 14 Jahren. Weitere Abmachungen folgen. Insgesamt wurden seitdem nach Angaben des Bundesfinanzministeriums mehr als 80 Milliarden Euro Entschädigung gezahlt, die dem Aufbau Israels und Holocaust-Opfern zugute kamen.

14. März 1960

Das erste Treffen von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion findet betont informell im New Yorker Hotel Waldorf-Astoria statt.

Willy Brandt besuchte als Erster Israel

12. Mai 1965

Ihre Amtsnachfolger Ludwig Erhard und Levi Eschkol vereinbaren die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Zehn arabische Staaten brechen daraufhin aus Protest ihre Beziehungen zur Bundesrepublik ab. In Israel begleiten massive Proteste den Amtsantritt des ersten deutschen Botschafters Rolf Pauls – eines ehemaligen Wehrmachtsoffiziers.

5. September 1972

Nach dem Überfall einer palästinensischen Extremistengruppe auf Israels Olympiateam in München kommen bei einem gescheiterten Befreiungsversuch der deutschen Polizei alle elf Geiseln ums Leben.

8. Juni 1973

Als erster deutscher Bundeskanzler besucht Willy Brandt (SPD) Israel. Dort prägt er eine bleibende Formel für das Verhältnis: „Unsere normalen Beziehungen haben den Charakter der Besonderheit.“

Deutschland stockt die Waffenhilfe auf

8. Mai 1985

Bundespräsident Richard von Weizsäcker nennt die deutsche Kapitulation zum Ende des Zweiten Weltkriegs in einer wegweisenden Rede einen „Tag der Befreiung“ von Gewaltherrschaft – auch für die Deutschen.

12. April 1990

Die erste von den Ostdeutschen frei gewählte Volkskammer bittet „das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel“.

18. Januar 1991

Im Golfkrieg feuert der Irak erstmals Scud-Raketen auf Israel. Deutschland stockt die Waffenhilfe auf und liefert Abwehrraketen sowie U-Boote.

16. Februar 2000

Bundespräsident Johannes Rau spricht als erster deutscher Politiker vor der Knesset und bittet um Vergebung für die Verbrechen des Holocaust. Weil er seine Rede auf Deutsch halten darf, bleibt ein Drittel der Abgeordneten fern.

17. März 2008

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht vor der Knesset und definiert die Sicherheit Israels als „Teil der deutschen Staatsräson“. Am selben Tag finden die ersten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen statt, also gemeinsame Sitzungen der beiden Kabinette.

Erstmals Regierungskonsultationen im Jahr 2018

31. März 2009

Benjamin Netanjahu kehrt ins Amt des Ministerpräsidenten zurück, das er seitdem mit kurzen Unterbrechungen ausübt. Netanjahu lässt den Friedensprozess mit den Palästinensern zum Erliegen kommen. Die politische Distanz zu Deutschland wächst.

4./5. Oktober 2018

In Jerusalem kommen beide Kabinette abermals zu Regierungskonsultationen zusammen. Es sollten die bislang letzten sein – obwohl sie ursprünglich im jährlichen Rhythmus verabredet waren.

Merkel und Netanjahu vereinbaren die Einrichtung eines deutsch-israelischen Jugendwerks. Bis heute ist es nicht umgesetzt.

7. Oktober 2023

Der Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel löst in Deutschland große Solidarität aus. Netanjahus aggressives Vorgehen im Gazastreifen und im Libanon befremden die Bundesregierung aber. Ihre Appelle zur Mäßigung zeigen wenig Wirkung.

21. November 2024

Der Internationale Strafgerichtshof erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu wegen Kriegsverbrechen. Bei einem Besuch in Deutschland müsste die deutsche Justiz ihn festnehmen.

Netanjahu verärgert über Teilembargo von Waffen

Mai 2025

Mit gegenseitigen Besuchen würdigen die beiden Präsidenten Frank-Walter Steinmeier und Isaac Herzog den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.

8. August 2025

Der neue Bundeskanzler Merz kündigt an, vorerst keine Rüstungsausfuhren nach Israel mehr zu genehmigen. Er reagiert damit auf Israels Offensive im Gazastreifen. Netanjahu und seine Regierung sind tief verärgert über das Teilembargo.

13. Oktober 2025

Israel und die Hamas unterzeichnen unter starkem Druck der USA einen Waffenstillstand für den Gazastreifen. Nachdem sich der Waffenstillstand stabilisiert hat, beendet Merz im November das Waffen-Teilembargo. Der Weg für seinen Israel-Besuch ist frei. (afp/ks)