Erstmals seit 30 Jahren: Miami bekommt Bürgermeisterin der Demokraten

Erstmals seit knapp 30 Jahren wird die US-Metropole Miami wieder von der Demokratischen Partei regiert. Bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt im südlichen Bundesstaat Florida kam Eileen Higgins von den Demokraten am 9. Dezember auf rund 60 Prozent der Stimmen, wie CNN und die Zeitung „Miami Herald“ berichteten.

Sie setzte sich damit gegen den von US-Präsident Donald Trump unterstützten republikanischen Kandidaten Emilio T. Gonzalez durch. Die Wahlbeteiligung war gering: Nur rund 20 Prozent der registrierten Wähler gaben ihre Stimme ab.

[etd-related posts=“5311279,5306961″]

Die erste Frau im Bürgermeisteramt

Miami hat eine große lateinamerikanische Gemeinschaft. In den vergangenen drei Jahrzehnten war die Politik in der Stadt von Republikanern mit kubanischer Abstammung dominiert worden.

Higgins ist nicht nur die erste Politikerin der Demokratischen Partei, die seit den 1990er Jahren die Bürgermeisterwahl gewonnen hat. Sie ist auch die erste Frau, die jemals in das Amt gewählt wurde.

Es ist zudem der jüngste Sieg der Demokraten nach mehreren weiteren Wahlsiegen in diesem Jahr auf Bundesstaatenebene und bei der Bürgermeisterwahl in New York. Die Wahlsiege der Demokraten wurden weithin als Ablehnung der Politik von Präsident Trump gewertet. (afp/ks)