FBI beschlagnahmt venezolanischen Öltanker wegen Terrorunterstützung

FBI beschlagnahmt venezolanischen Öltanker „Skipper“, unterstützt laut USA Terrorgruppen

„Skipper“, unterstützt laut USA Terrorgruppen Venezuela und Iran verurteilen Aktion als illegal und völkerrechtswidrig

US-Militäraktionen und Drogenvorwürfe verschärfen Spannungen in der Karibik

Am Mittwoch, 10. Dezember, bestätigte FBI-Direktor Kash Patel, dass das FBI, das Heimatschutzministerium und weitere US-Behörden die Beschlagnahmung eines Öltankers vor der Küste Venezuelas durchgeführt haben.

Patel schrieb auf X: „Heute haben das FBI und unsere Partner einen Beschlagnahmebefehl für einen Rohöltanker vor der Küste Venezuelas ausgeführt […], der verwendet wurde, um sanktioniertes Öl aus Venezuela und dem Iran zu transportieren.“ Und: „Der Tanker wurde in den vergangenen Jahren für den illegalen Handel verwendet, der ausländische Terrororganisationen unterstützte.“

Er kündigte an, dass die Regierung ihre Bemühungen fortsetzen will, ausländische Terrororganisationen zu zerschlagen und ihre finanziellen Ressourcen auszutrocknen.

Reaktionen aus Venezuela und dem Iran

Die venezolanische Regierung kritisierte die Aktion scharf und bezeichnete sie als „Akt der internationalen Piraterie“. Venezuela kündigte an, den Vorfall vor internationalen Gremien anzuprangern. Präsident Nicolás Maduro erklärte, die USA wollten sein Regime stürzen und die Kontrolle über Venezuelas Ölreserven erlangen, die zu den größten der Welt zählen.

Die iranische Botschaft in Caracas schrieb auf X: „Wir verurteilen diese Handlung, die allen internationalen Prinzipien und Normen zuwiderläuft.“

Am Mittwoch bestätigte US-Präsident Donald Trump die Beschlagnahmung: „Wir haben gerade einen Tanker an der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Einen großen Tanker, sehr groß.“ Er fügte hinzu: „Und es passieren noch andere Dinge.“

Probleme mit der Flagge von Guyana

Die maritime Verwaltungsbehörde von Venezuelas Nachbar Guyana erklärte, dass der Supertanker „Skipper“, der venezolanisches Öl transportierte, fälschlicherweise die Flagge von Guyana führte.

Die Behörde stellte fest, dass die unbefugte Nutzung der Flagge durch nicht in Guyana registrierte Schiffe zunehme und einen inakzeptablen Trend darstelle. Sie kündigte an, entsprechende Maßnahmen gegen die unrechtmäßige Nutzung der Landesflagge zu ergreifen.

Militärische Aktionen und Drogenvorwürfe

In den vergangenen Wochen führte die Trump-Regierung militärische Angriffe auf Boote durch, die beschuldigt werden, Drogen in die USA zu schmuggeln. Außerdem wurde das Drogenkartell „Cartel de los Soles“ als ausländische Terrororganisation eingestuft, das angeblich von Maduro kontrolliert wird.

US-Außenminister Marco Rubio erklärte in einem Interview mit „Fox News“ Anfang des Monats, dass die venezolanische Regierung nicht legitim sei und im Wesentlichen als „Umschlagsorganisation“ für Kokain aus Kolumbien diene.

Trump deutete vergangene Woche im Weißen Haus mögliche Bodenangriffe in Venezuela an und warnte: „Andere Länder, die in den Drogenschmuggel in die USA verwickelt sind, könnten ebenfalls mit militärischen Maßnahmen rechnen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „FBI Says Seized Oil Tanker Near Venezuela Was Supporting Terrorist Groups“. (deutsche Bearbeitung zk)