FBI fasst Rohrbomben-Verdächtigen vom 6. Januar – Brian Cole Jr. in Haft

In Kürze:

Brian Cole Jr. wird verdächtigt, Rohrbomben am 5. Januar 2021 platziert zu haben

wird verdächtigt, Rohrbomben am 5. Januar 2021 platziert zu haben Bomben bedrohten Parteizentralen am Tag der Kapitol-Unruhen, detonierten aber nicht

Parteizentralen am Tag der Kapitol-Unruhen, detonierten aber nicht Festnahme erfolgte ohne neue Beweise

Am 4. Dezember gaben die US-Justizministerin und der FBI-Chef bekannt, dass ein Verdächtiger im Zusammenhang mit den Rohrbomben festgenommen wurde, die am 5. Januar 2021 in Washington, D.C., platziert wurden. Dies ist der erste echte Fortschritt in dem Fall seit Jahren.

Die Sprengsätze wurden am 6. Januar in der Nähe der Parteizentralen der Demokraten (DNC) und der Republikaner (RNC) entdeckt, während Unruhen im und um das US-Kapitol stattfanden.

Laut dem FBI bestand eine reale Gefahr. Darren Cox, stellvertretender FBI-Direktor des Washingtoner Büros, sagte: „Glücklicherweise sind diese Bomben nicht explodiert, obwohl sie es sicherlich hätten tun können.“

Der Vorfall

Am Abend des 5. Januar 2021 wurde auf Überwachungsvideos gegen 19:40 Uhr eine Person in grauer Kapuzenjacke und Gesichtsmaske auf der South Capitol Street aufgenommen. Um 19:52 Uhr setzte sich die Person vor der DNC-Zentrale auf eine Bank, schloss eine Tasche und ging weg. Die Ermittler entdeckten später in der Tasche eine Bombe. Kurz darauf wurde in unmittelbarer Nähe der RNC-Zentrale ein weiterer Sprengsatz gefunden. Beide Parteizentralen liegen nur wenige Blocks vom Kapitol entfernt.

Fünf Jahre ohne Festnahme

Trotz Tausender Stunden an Videomaterial und einiger Spuren wurde über Jahre kein Täter identifiziert. Das FBI hatte eine Belohnung von 100.000 US-Dollar ausgesetzt, die 2023 auf 500.000 US-Dollar erhöht wurde.

Nach Amtsantritt der Trump-Regierung nahmen Justizministerin Pam Bondi und FBI-Direktor Kash Patel die Ermittlungen wieder auf. Bondi erklärte, dass die Festnahme erfolgte, „weil die Trump-Regierung diesen Fall zur Priorität gemacht hat“.

Sie betonte, dass der Durchbruch nicht auf neue Informationen zurückgehe. „Es gab keinen neuen Hinweis, keinen neuen Zeugen, nur gute, gründliche Arbeit der Polizei und Staatsanwälte.“

Patel erläuterte, dass ein neues Team „3 Millionen Zeilen an Informationen“ ausgewertet habe, um aus alten Beweisen neue Spuren zu generieren. Zudem wurden 233.000 dokumentierte Verkäufe von Materialien untersucht, die für den Bau der Bomben verwendet werden konnten. Dadurch wurde auch eine Verbindung zu Einkäufen von Rohren, Drähten und Küchenuhren durch den Verdächtigen Brian Cole Jr. in Baumärkten festgestellt.

Der Verdächtige: Brian Cole Jr.

Cole, 30 Jahre alt, etwa 1,68 Meter groß und Brillenträger, lebt in Woodbridge, Virginia, wenige Meilen vom Kapitol entfernt. Er ist wegen zweier Vergehen angeklagt: Transport von Sprengstoffen über Staatsgrenzen mit einer Höchststrafe von zehn Jahren Haft, und Verwendung von Sprengstoff zur Zerstörung oder Beschädigung eines zwischenstaatlich relevanten Gebäudes mit einer Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Haft.

Der Verdächtige wurde auch durch Handyaufzeichnungen identifiziert.

Die Regierung werte die Festnahme als einen bedeutenden Fortschritt in den Ermittlungen zum 6. Januar 2021, nachdem fünf Jahre lang kein Durchbruch erzielt worden war. Bondi betonte: „Die amerikanische Bevölkerung ist dank der erfolgreichen Aktion heute Morgen sicherer.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „DOJ Announces Jan. 6 Pipe Bomber Suspect in Custody: What to Know“. (deutsche Bearbeitung zk)