Überschwemmungen in Südasien: Zahl der Todesopfer steigt auf über 1000
In Indonesien und Umgebung ist die Zahl der bestätigten Todesopfer durch die schweren Überschwemmungen und Erdrutsche weiter gestiegen, während weiterhin mehr als 200 Menschen vermisst werden.
Mehr als zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen in Indonesien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf über 1000 gestiegen.
Heftige Monsunregen
Weitere 218 Menschen würden derzeit noch vermisst, hieß es in der jüngsten Mitteilung der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Samstag.
Indonesien und mehrere andere Länder in Süd- und Südostasien waren Ende November von Tropenstürmen und heftigem Monsunregen heimgesucht worden.
[etd-related posts=“5319314,5319804″]
In betroffenen Gebieten von den Regenwäldern der indonesischen Insel Sumatra bis zu den Plantagen in Sri Lanka gab es Erdrutsche und Überschwemmungen.
In Indonesien war angesichts schleppend verlaufender Hilfsmaßnahmen Kritik an den Behörden laut geworden. (afp/red)
Kommentare
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion