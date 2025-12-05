Netflix könnte Warner Bros Discovery übernehmen

Der US-Streamingdienst Netflix könnte US-Medienberichten zufolge den Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery übernehmen.

Netflix gehört zu einer Gruppe von Unternehmen, die Angebote für die Übernahme von Warner Bros abgegeben haben, wie in dieser Woche unter anderem CNN und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichteten.

Zu Warner Bros Discover gehören neben den berühmten Filmstudios auch der Streamingdienst HBO und der Nachrichtensender CNN.

Der Konzern hatte ursprünglich eine Aufspaltung anvisiert: Ein Unternehmen für Streaming sowie die Film- und Serienproduktion und eines für klassisches Fernsehen. Als dann im Oktober mehrere Übernahmeangebote eintrudelten, wurden die Aufspaltungspläne jedoch beiseitegelegt.

Zunächste hatte der Paramount-Konzern Interesse angemeldet, der vor Kurzem von der Familie des Milliardärs Larry Ellison aufgekauft wurde.

Bloomberg berichtete dann, dass Netflix und der Telekomkonzern Comcast, zu dem der Sender NBCUniversal gehört, ebenfalls Angebote abgegeben hätten. Nach Angaben vom Donnerstag ist Netflix derzeit der Favorit.

Massive Auswirkungen auf Hollywood und Werbemarkt

„Der Gewinner wird Einfluss darauf haben, wie die größten Hollywood-Filme vertrieben werden und wie sich die Werbetreibenden darauf einstellen“, erklärte Jeremy Goldman, Analyst bei Emarketer.

Ein solches Geschäft dürfte allerdings auf eine strenge Prüfung der Kartellbehörden nicht nur in den USA treffen. Netflix ist der weltweit größte Streaminganbieter und verfügt bereits über große eigene Produktionskapazitäten für Filme und Serien.

Führende Hollywood-Vertreter sehen eine mögliche Übernahme von Warner Bros kritisch, da sie befürchten, dass Netflix das Kinogeschäft künftiger Produktionen weitgehend einschränken würde.

Der Star-Regisseur James Cameron, sagte kürzlich im Podcast „The Town“, eine Übernahme von Warner Bros durch Netflix wäre „eine Katastrophe“.(afp/red)