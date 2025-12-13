Messerstecherei auf Party in Bonn – Eskalation nach Eintreffen ungebetener Gäste

Eine Geburtstagsfeier von zwei Jugendlichen in Bonn hat ein blutiges Ende genommen.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung wurden auf der Party am späten Freitagabend drei 17-jährige Jugendliche schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Es sei bei dem Streit auch ein Messer eingesetzt worden. Mehrere Gäste klagten über leichte Verletzungen, unter anderem durch ein Reizgas, das im Verlauf der Auseinandersetzung eingesetzt worden sei.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Streit bei der privaten Geburtstagsfeier von zwei 18-Jährigen in einem Sportheim. Die Auseinandersetzung habe begonnen, als mehrere nicht eingeladene Personen zu der Party hinzugestoßen seien.

Die drei schwer verletzten Jugendlichen wurden laut Polizei nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr. (afp/red)