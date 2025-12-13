Messerstecherei auf Party in Bonn – Eskalation nach Eintreffen ungebetener Gäste
Eine Geburtstagsfeier von zwei Jugendlichen in Bonn hat ein blutiges Ende genommen.
Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung wurden auf der Party am späten Freitagabend drei 17-jährige Jugendliche schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Es sei bei dem Streit auch ein Messer eingesetzt worden. Mehrere Gäste klagten über leichte Verletzungen, unter anderem durch ein Reizgas, das im Verlauf der Auseinandersetzung eingesetzt worden sei.
[etd-related posts=“5220450″]
Nach Polizeiangaben ereignete sich der Streit bei der privaten Geburtstagsfeier von zwei 18-Jährigen in einem Sportheim. Die Auseinandersetzung habe begonnen, als mehrere nicht eingeladene Personen zu der Party hinzugestoßen seien.
Die drei schwer verletzten Jugendlichen wurden laut Polizei nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr. (afp/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion