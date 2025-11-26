Mindestens 13 Tote bei Brand in sieben Hochhäusern in Hongkong

Mindestens 13 Menschen sind bei einem Großbrand in einer Wohnanlage in Hongkong ums Leben gekommen. 15 weitere galten als verletzt, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten.

Mittlerweile hatten die Behörden das Feuer, das am Nachmittag (Ortszeit) in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen war, in die höchste Alarmstufe 5 kategorisiert. Zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Unter den Toten war den Angaben zufolge auch ein Feuerwehrmann. Der 37-Jährige war bewusstlos am Einsatzort aufgefunden worden und kam zunächst in ein Krankenhaus, wo er später an den Folgen seiner Verletzungen starb.

Die Flammen breiteten sich über Baugerüste aus Bambus schnell über alle acht Wohnblocks in dem Viertel aus. Der Brand ist noch nicht gelöscht. Zahlreiche Bewohner waren vom Feuer eingeschlossen.

Brand in mindestens sieben Gebäuden

Berichten zufolge hatten die Flammen sieben Wohnblöcke der Anlage erfasst, andere melden Brände in acht der Hochhäusern. Am Nachmittag gingen mehrere Anrufe von Menschen ein, die in ihren Wohnungen festsaßen.

Polizisten vor Ort sagten AFP, dass sie diese Berichte zunächst nicht bestätigen könnten. Sie fügten hinzu, dass die Feuerwehrleute nicht in der Lage seien, sich Zugang zu den brennenden Gebäuden zu verschaffen.

Insgesamt umfasst das Gebiet acht Wohnhäuser mit je 32 Stockwerken und insgesamt knapp 2.000 Wohnungen. Die Gebäude waren demnach alle für Renovierungsarbeiten mit einem Baugerüst aus Bambus eingefasst.

Feuerwehr: Sehr hohe Temperaturen in den Gebäuden

Die Temperaturen in den Gebäuden auf Feuer stellen eine Herausforderung für die Brandbekämpfung dar, sagt Derek Armstrong Chan, stellvertretender Direktor der Feuerwehr, in der „South China Morning Post“.

„Trümmer und Gerüste des betroffenen Gebäudes fallen herunter und stellen eine zusätzliche Gefahr für unser Frontpersonal dar“. Und: „Außerdem ist die Temperatur im Inneren des Gebäudes sehr hoch. es ist ziemlich schwierig für uns, das Gebäude zu betreten und nach oben zu gehen, um Brandbekämpfungs- und Rettungsaktionen durchzuführen.“

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten große Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen.

Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Auch nach Einbruch der Dunkelheit war keine Entwarnung in Sicht. Die Flammen fraßen sich weiter vor und hüllten die Hochhäuser in gleißendes orangefarbenes Licht.

Hunderte Einsatzkräfte vor Ort

Anwohner in der Nähe des Einsatzortes sollten Fenster und Türen geschlossen halten und die Gegend um die brennenden Gebäude meiden. Die Hongkonger Polizei richtete einen Telefonservice ein, damit die Öffentlichkeit sich informieren konnte.

Wie die Hongkonger „South China Morning Post“ auch berichtete, waren mehr als 760 Feuerwehrleute und 400 Polizisten im Einsatz. Mehr als 700 Menschen suchten Unterschlupf in den von der Stadt eingerichteten Unterkünften.

Die Behörden richteten zudem eine Hotline sowie Notunterkünfte für die in Sicherheit gebrachten Bewohner ein.

In Hongkong stehen einige der am dichtesten bewohnten und höchsten Wohnblöcke der Welt. Früher gehörten tödliche Feuer zum Alltag, insbesondere in ärmeren Stadtvierteln.

In den vergangenen Jahrzehnten wurden jedoch die Sicherheitsmaßnahmen verschärft, sodass solche Brände heute viel seltener vorkommen. (afp/dpa/ks)