Mission Eupol Copps: EU will Führungsrolle bei Aufbau von Polizeitruppe für Gaza

Die Bemühungen um eine Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Trump gehen weiter. Dieser sieht unter anderem den Aufbau einer Truppe aus internationalen Soldaten sowie die Entwaffnung der Hamas vor.

Die EU will den Friedensplan nicht nur mit Hilfsgeldern unterstützen, sondern auch durch eine Ausweitung ihrer in der Region ansässigen Grenzschutz- und Polizeimission.

Heute soll bei einem Außenministertreffen in Brüssel vereinbart werden, den Israelis und Palästinensern ein entsprechendes EU-Engagement anzubieten und, wenn nötig, Mandate für die Einsätze anzupassen.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) erklärt, dass die EU-Missionen, die es bisher gebe, aktiviert und verstärkt werden können. „Dazu habe ich auch mit meinem israelischen Kollegen mehrfach gesprochen und ich hoffe, dass man hier schnell zu einer Einigung kommt.“ Insgesamt sei man „guten Mutes“, dass die Anstrengungen in der Region zum Erfolg führen werden.

Mission Eupol Copps statt Polizei der Hamas

Demnach könnte die EU über die derzeit im Westjordanland ansässige Mission Eupol Copps eine Führungsrolle beim Aufbau einer neuen Polizeitruppe für den Gazastreifen spielen und mittelfristig etwa 3.000 palästinensische Sicherheitskräfte ausbilden.

Als langfristiges Ziel wird die Ausbildung von allen 13.000 voraussichtlich benötigten Kräften anvisiert.

Kurzfristig soll Eupol Copps zudem den Wiederaufbau von Justiz- und Sicherheitsstrukturen im Gazastreifen unterstützen und an einer unter anderem von Deutschland finanzierten Polizeiakademie in Jericho Trainingsprogramme für palästinensische Polizeiausbilder organisieren.

Bislang arbeitete die zivile Polizei in Gaza unter der Kontrolle der Terrororganisation Hamas. Die neue Polizei soll nach einer jüngst verabschiedeten Resolution des UN-Sicherheitsrates eng mit einer ebenfalls geplanten internationalen Stabilisierungstruppe zusammenarbeiten.

EU-Einsatz an Grenzübergängen

Ebenfalls geplant wird in Brüssel für eine Ausweitung des EU-Grenzschutzeinsatzes am Gazastreifen.

Dpa-Informationen zufolge könnte so künftig auch Unterstützung bei der Abfertigung des Warenverkehrs geleistet werden, und dies nicht nur am Übergang Rafah, sondern auch an Kontrollpunkten wie Kerem Schalom.

In einem ersten Schritt ist vorgesehen, dass die Grenzschutzmission nach der vorgesehenen Wiedereröffnung des Übergangs Rafah dort wieder Grenzübertritte von Personen nach und aus Gaza unterstützt.

Für die Ausweitung der Mandate hatte sich in der Vergangenheit vor allem Frankreich starkgemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sagte zuletzt bei einem EU-Treffen in Luxemburg, es sei wichtig sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe in großem Umfang sicher nach Gaza gelange.

Eine Ausweitung der Polizeimission Eupol Copps könne auch den geplanten Prozess der Entwaffnung der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen unterstützen.

Grenzschutzmission gibt es bereits seit 2005

Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde bereits 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des einzigen Grenzübergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zu helfen.

Nach der Machtübernahme der islamistischen Hamas 2007 im Gazastreifen gab es allerdings sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte.

Eine Wiederaufnahme des Einsatzes Anfang dieses Jahres musste nach kurzer Zeit wieder gestoppt werden, weil die zugrunde liegende Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel zur Beendigung des Gaza-Kriegs damals nicht hielt.

Nach der Aushandlung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas soll er nun wieder an den Start gehen. Deutschland stellt derzeit vier Experten für die Mission, für den Polizeieinsatz Eupol Copps sind es drei.

Unterstützung bei Reformen und Wiederaufbau

Neben der Sicherheit im Gazastreifen sollen auch die Versorgung der Bevölkerung und der Wiederaufbau unterstützt werden. So hat die EU bereits das ägyptische Angebot angenommen, gemeinsam eine Wiederaufbaukonferenz auszurichten.

Über eine neue Gebergruppe soll zudem die Palästinensische Autonomiebehörde so bei Reformen unterstützt werden, dass sie irgendwann einmal die Verwaltung des Gazastreifens übernehmen kann.

Der jüngst auch vom UN-Sicherheitsrat unterstützte Friedensplan von US-Präsident Donald Trump sieht unter anderem vor, dass der Gazastreifen künftig erst einmal von einem Komitee aus unpolitischen Fachleuten als Übergangsregierung verwaltet wird.

Dieses Komitee soll sich aus qualifizierten Palästinensern und internationalen Experten zusammensetzen und von einem neuen internationalen Übergangsgremium beaufsichtigt und überwacht werden – dem „Board of Peace“, dessen Vorsitz Trump übernehmen will. (dpa/red)