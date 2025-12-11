Moskauer Flughäfen wegen ukrainischer Drohnenangriffe zeitweise geschlossen

Ukrainische Drohnenangriffe haben den Flugverkehr in Moskau nach russischen Angaben zeitweise lahmgelegt. Die vier Moskauer Flughäfen Scheremetjewo, Domodedowo, Wnukowo und Schukowski mussten vorübergehend geschlossen werden, wie die russische Luftfahrtbehörde am Donnerstag mitteilte.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen den Abschuss von 287 ukrainischen Drohnen gemeldet, 32 davon richteten sich demnach gegen Ziele in Moskau. Es handelte sich um einen der größten nächtlichen Angriffe seit Beginn der großangelegten russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022. Die russische Hauptstadt ist nur selten Ziel solcher Angriffe.

Maschine des armenischen Premiers darf nicht in Moskau landen

Wie russische Nachrichtenagenturen berichteten, wurden wegen der Drohnenangriffe hunderte Flüge gestrichen, verschoben oder auf andere Flughäfen umgeleitet. Davon war auch das Flugzeug von Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan betroffen, der zu einem Besuch in der russischen Hauptstadt erwartet wurde. Wie seine Sprecherin im Onlinedienst Facebook erklärte, konnte Paschinjan wegen der Schließung des Luftraums über Moskau dort nicht landen und flog stattdessen nach St. Petersburg.

Die Ukraine, deren Luftraum seit Beginn des Krieges im Februar 2022 geschlossen ist, meldete unterdessen 151 Drohnen- und drei Raketenangriffe der russischen Armee in der Nacht. Zudem gab der Chef der Militärverwaltung der ukrainischen Region Poltawa nächtliche russische Angriffe auf Energieanlagen bekannt. Dabei brachen demnach auch Brände aus.

Russland attackiert die Ukraine seit fast vier Jahren nahezu täglich mit Drohnen und Raketen. Wie eine Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Statistiken der ukrainischen Luftwaffe ergab, feuerte Russland in den vergangenen Monaten eine Rekordzahl an Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Als Reaktion greift die Ukraine auch Russland regelmäßig mit Drohnen an und nimmt dabei insbesondere Militär- und Energieanlagen ins Visier.

Bemühungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine blieben bisher ergebnislos. Am Mittwoch schickte die Ukraine nach Angaben aus Regierungskreisen eine überarbeitete Fassung eines US-Plans zur Beendigung des Konflikts nach Washington.(afp/red)