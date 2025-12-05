Polizei in Neuseeland erlangt von Dieb verschlucktes Fabergé-Ei zurück
Auf natürlichem Wege hat die neuseeländische Polizei ein von einem Dieb heruntergeschlucktes diamantenbesetztes Miniatur-Fabergé-Ei wiedererlangt. Die Ermittler hielten den Täter einfach sechs Tage unter Beobachtung, bis der wertvolle Schmuckanhänger wieder auftauchte.
„Die Polizei kann bestätigen, dass der Anhänger wiedererlangt wurde“, hieß es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. „Er befindet sich jetzt in Polizeigewahrsam.“
Die Ermittler hatten eigens einen Beamten abgestellt, um den Dieb zu bewachen, während sie der Natur ihren Lauf ließen. Der Dieb hatte den umgerechnet rund 17.000 Euro teuren Schmuckanhänger Ende vergangener Woche in einem Juwelierladen in Auckland heruntergeschluckt, wurde aber gefasst, bevor er fliehen konnte.
Bei dem Anhänger in Form eines Fabergé-Eis handelte es sich um eine durch den James-Bond-Film „Octopussy“ inspirierte Sonderedition. Das grüne Schmuckstück ist mit diamantenbesetzten goldenen Ornamenten überzogen, im Inneren ist ein kleiner goldener Oktopus versteckt.(afp/red)
