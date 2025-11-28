Rumäniens Verteidigungsminister tritt nach „Fehler“ im Lebenslauf zurück

Wegen Unstimmigkeiten in seinem Lebenslauf ist der rumänische Verteidigungsminister Ionut Mosteanu am Freitag zurückgetreten. Er habe einen „Fehler“ bei den Angaben zu seiner Hochschulbildung gemacht und trete darum als Verteidigungsminister zurück, erklärte Mosteanu im Onlinedienst Facebook.

Der derzeitige Wirtschafts- und Tourismusminister Radu Miruta solle das Verteidigungsressort vorübergehend übernehmen, gab Rumäniens Regierungschef Ilie Bolojan nach Bekanntwerden des Rücktritts bekannt.

In Mosteanus Lebenslauf war eine Universität aufgelistet gewesen, die der Politiker tatsächlich nie besucht hatte. Er wolle nicht, dass Kontroversen über seinen Lebenslauf „ablenken“, während das NATO-Mitgliedsland Rumänien und ganz Europa „von Russland angegriffen werden“, begründete der Politiker seinen Schritt.

In Rumänien waren zuletzt wiederholt Luftraumverletzungen durch mutmaßlich russische Drohnen gemeldet worden. Zudem wurden Moskau Einmischungen in die rumänische Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr vorgeworfen.(afp/red)