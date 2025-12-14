Schüsse an Elite-Universität in den USA: 2 Tote und 9 Verletzte

Ein bewaffneter Täter hat an einer Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Studenten getötet und mindestens acht weitere angeschossen.

Die Verletzten befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz. Später gab er bekannt, dass insgesamt neun Menschen verletzt worden seien. Bei allen Toten und Verletzten handele es sich um Studenten.

Uni: Tat geschah während der Abschlussprüfungen

Der Täter flüchtete und war auch mehrere Stunden nach der Tat noch immer nicht gefasst. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Hochschulleitung während der Abschlussprüfungen.

Unter den mehr als 400 Polizisten im Einsatz seien auch Einsatzkräfte der Bundespolizei FBI, sagte der Bürgermeister. Die Studenten auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität wurden aufgefordert, sich nicht ins Freie zu begeben.

Die Polizei veröffentlichte am späten Samstagabend (Ortszeit) ein Video, das den schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmaßliche Schütze verließ das Universitätsgelände demnach zu Fuß – sein Motiv ist weiterhin ungeklärt.

Schütze war auf dem Campus

Die Brown University gehört zur sogenannten „Ivy League“, den Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Der Schütze schoss nach Angaben der Polizei in einem Gebäude auf dem Campus um sich, in dem Ingenieurwesen und Physik unterrichtet werden. Dort gebe es Unterrichtsräume und Labors, hieß es.

Zunächst hatte es Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Die Universität hatte zunächst mitgeteilt, die Polizei habe einen Verdächtigen gefasst. Kurz darauf erklärte sie jedoch, die Fahndung nach dem Verdächtigen laufe noch. Daraufhin erklärte auch Trump, der Schütze sei nicht in Gewahrsam und korrigierte in einem neuen Post seine Angaben.

Der Lokalsender WPRI berichtete, auf einem Gehweg seien Kleidungsstücke und Blutspuren gefunden worden.

Die Studentin Katie Sun sagte der Campuszeitung „Brown Daily Herald“, sie habe Schüsse gehört, als sie in einem Gebäude in der Nähe gelernt habe. Sie sei in ihr Wohnheim gerannt und habe alle ihre Sachen zurückgelassen. „Es war ehrlich gesagt ziemlich beängstigend. Die Schüsse schienen von da zu kommen, wo sich die Unterrichtsräume befinden“, berichtete sie.

Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200.000 Einwohner und ist die Hauptstadt des kleinen Bundesstaats Rhode Island. (dpa/ks)