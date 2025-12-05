TikTok will australisches Social-Media-Verbot für Kinder umsetzen
Die Videoplattform TikTok hat angekündigt, das in Australien verhängte Social-Media-Verbot für Kinder in der kommenden Woche umzusetzen. TikTok-Nutzende unter 16 Jahren würden „informiert, dass sie ihr bestehendes Konto nicht mehr nutzen können, das inaktiv wird“, erklärte das Unternehmen, das zu dem chinesischen ByteDance-Konzern gehört, am Freitag. Das australische Gesetz greift ab kommendem Mittwoch.
„Wenn sie bereits Inhalte veröffentlicht haben, sind diese für andere Nutzer auf TikTok nicht mehr zugänglich“, erklärte das Unternehmen weiter. Betroffene können demnach Einspruch einlegen, um ihr Alter nachzuweisen, indem sie Bilder ihres Gesichts, eine Kreditkartenautorisierung oder einen amtlichen Ausweis hochladen.
„Wir verstehen, dass diese Änderungen möglicherweise ärgerlich sind, aber sie sind notwendig, um sicherzustellen, dass TikTok den australischen Gesetzen entspricht“, erklärte das Unternehmen in einer Stellungnahme.
Jugendliche, die unter das Gesetz fallen, haben die Wahl, ihr Konto zu löschen oder um eine Erinnerung zu bitten, damit es an ihrem 16. Geburtstag wieder aktiviert wird.
Australien ist das erste Land der Welt, das Online-Netzwerke für Kinder und Jugendliche verbietet. Neben TikTok gilt das Verbot auch etwa für Instagram und Snapchat. Dabei tragen die Betreiber der Plattformen die Verantwortung dafür, die richtigen Konten zu löschen.
Es drohen Geldstrafen in Höhe von umgerechnet 27 Millionen Euro, wenn sie keine „angemessenen Maßnahmen“ zur Einhaltung der Vorschriften ergreifen.(afp/red)
