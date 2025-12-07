Trump-Konten: Milliarden-Spende der Dells soll an 25 Millionen Kinder gehen

In Kürze:

Trump-Konten: Starten 2026, 1.000 Dollar für Neugeborene

Starten 2026, 1.000 Dollar für Neugeborene Dell-Spende: 6,25 Milliarden für 25 Millionen Kinder unter 10 Jahren

6,25 Milliarden für 25 Millionen Kinder unter 10 Jahren Nutzung ab 18: Ausbildung, Hauskauf, Unternehmensgründung

Mit dem Invest-America-Programm von US-Präsident Donald Trump sollen alle Kinder, die am oder nach dem 1. Januar 2025 geboren wurden, ein staatlich gefördertes Anlagekonto mit einem Startkapital von 1.000 US-Dollar vom Finanzministerium bekommen.

Michael Dell, der Gründer von Dell Technologies, und seine Frau Susan kündigten am 2. Dezember im Weißen Haus an, 6,25 Milliarden US-Dollar zu spenden, welche zusätzlichen 25 Millionen Kindern im Alter von zehn Jahren oder jünger zugutekommen sollen, die vor 2025 geboren wurden.

Wie funktionieren die Trump-Konten

Die in Trump-Konten eingezahlten Gelder werden in Investmentfonds oder ETFs investiert, die dem S&P 500 oder ähnlichen Indexfonds folgen und hauptsächlich in amerikanische Unternehmen investieren.

Nach Erreichen der Volljährigkeit des Kindes wird das Geld automatisch in ein traditionelles IRA-Rentenkonto umgewandelt und kann weiterwachsen. Ökonomen des Milken Institute schätzen, dass die 1.000-Dollar-Startanlage eines Neugeborenen nach 20 Jahren bei durchschnittlicher historischer Rendite auf über 8.000 US-Dollar anwachsen könnte.

Familien und Freunde können jährlich bis zu 5.000 Dollar in die Konten einzahlen, Arbeitgeber bis zu 2.500 Dollar pro Jahr, während philanthropische oder staatliche Beiträge unbegrenzt sind.

Kinder können ab dem 18. Lebensjahr auf die Mittel zugreifen. Davor sind Abhebungen nicht erlaubt. Mit 18 Jahren können sie die Mittel für „qualifizierte Zwecke“ nutzen, wie Studiengebühren, den Kauf eines Hauses oder die Gründung eines Unternehmens. Geld, das für nicht qualifizierte Zwecke abgehoben wird, wird als reguläres Einkommen besteuert.

Eltern können sich auf TrumpAccounts.gov registrieren, um ihre Kinder anzumelden. Familien können die Konten ab dem 4. Juli 2026, dem 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, aktivieren.

Die Spende der Dells

Michael und Susan Dell haben insgesamt 6,25 Milliarden Dollar für Trump-Konten gespendet, um Kinder im Alter von 10 Jahren oder jünger zu unterstützen, die vor dem 1. Januar 2025 geboren wurden. Diese Kinder erhalten 250 Dollar Startkapital, da sie nicht für den Startbeitrag von 1.000 US-Dollar berechtigt sind.

Michael Dell erklärte am 2. Dezember: „Susan und ich freuen uns sehr, unsere 6,25-Milliarden-Dollar-Spende an 25 Millionen amerikanische Kinder unter zehn Jahren bekannt zu geben. Unsere Spende deckt die meisten Kinder unter 10 Jahren ab, die nicht Teil des Bundesprogramms sind.“

Die Spende der Dells wird voraussichtlich fast 80 Prozent der amerikanischen Kinder im Alter von zehn Jahren und jünger in 75 Prozent der Regionen der USA erreichen.

Michael Dell berichtete auch von seinem eigenen Start im Investieren: „Als ich acht Jahre alt war, bekam ich ein Sparbuch, und ich hatte, glaube ich, etwa 8 Dollar darin. Man ging zur Sparkasse, gab ein Viertel ab, und sie stempelten das Konto. Ich konnte die Macht des Zinseszinses früh im Leben kennenlernen, und das hat mich zu diesem Moment gebracht. Hoffentlich wird es ähnliche Chancen für viele junge Menschen in diesem Land schaffen.“

Michael und Susan Dell sind ein amerikanisches Unternehmerpaar und Milliardäre. Sie sind durch Michael Dells Gründung von Dell Technologies bekannt geworden, einem der weltweit größten Hersteller von Computern und IT-Lösungen.

Investition in die Zukunft

Trump bezeichnete die Konten als den ersten echten Trustfonds für amerikanische Kinder. „Diese Konten werden den Gesamtmarkt abbilden und zu 100 Prozent Eigentum der Kinder sein, kontrolliert von ihren Erziehungsberechtigten“, sagte er.

Senator Ted Cruz war an der Gesetzgebung des One Big Beautiful Bill Act, der die Trump-Konten ermöglicht hat, beteiligt.

Er erklärte im Weißen Haus, dass das Programm dazu beitragen soll, das Vertrauen junger Menschen in den Kapitalismus zu stärken. „In zehn Jahren wird ein kleiner Junge sein Handy herausziehen, auf eine App schauen und sein Trump-Konto sehen. Anstatt an große, böse, beängstigende Unternehmen zu denken, wird der kleine Junge sagen: ‚Ich besitze 50 Dollar Apple, ich besitze 100 Dollar Dell, ich besitze 75 Dollar McDonald’s‘ – und jedes Kind wird Eigentümer der größten Arbeitgeber in diesem Land sein.“

Ausblick auf weitere Spenden

Michael Dell und Trump deuteten an, dass es in Zukunft weitere große Spenden geben könnte. Dell sagte: „Wir alle verstehen die unglaubliche Wirkung einer solchen Spende auf das Leben junger Amerikaner.“

Trump kündigte ebenfalls an, dass er selbst spenden werde, ohne jedoch Zeitpunkt oder Höhe zu nennen.

„Viele meiner Freunde haben bereits gesagt, dass sie viel Geld spenden werden. Ich bin dabei, mit sehr erfolgreichen Menschen zu sprechen. […] Ich wäre überrascht, wenn jemand ablehnt. Wir werden viele große Spender haben.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „6 Things to Know About Trump Accounts for Children, Dell Family’s $6 Billion Donation“. (deutsche Bearbeitung zk)