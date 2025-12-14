Trump-Regierung erreicht Rekord: 2,5 Millionen illegale Einwanderer verlassen die USA

In Kürze:

Über 2,5 Millionen illegale Einwanderer verlassen seit Trumps Amtsantritt die USA

verlassen seit Trumps Amtsantritt die USA DHS priorisiert die Abschiebung der schwersten Straftäter , sieben Monate ohne illegale Einreisen

, sieben Monate ohne illegale Einreisen Dreamer weiterhin politisch unsicher, Kontroversen um Rechte und Aufenthaltsstatus

Mehr als 2,5 Millionen illegale Einwanderer haben unter der Trump-Regierung die Vereinigten Staaten verlassen – ein „rekordverdächtiger Erfolg“ innerhalb eines Jahres, teilte das Department of Homeland Security (DHS, Heimatschutzministerium) am 10. Dezember mit.

Von den 2,5 Millionen wurden über 605.000 durch DHS-Durchsetzungsmaßnahmen abgeschoben, während rund 1,9 Millionen freiwillig ausgereist sind.

„Seit dem 20. Januar hat das DHS mehr als 595.000 illegale Einwanderer festgenommen“, erklärte Tricia McLaughlin, stellvertretende Sekretärin für Öffentlichkeitsarbeit des DHS. „Illegale Einwanderer hören unsere Botschaft: Geht jetzt. Sie wissen, dass wir sie finden, festnehmen und eine Rückkehr verhindern werden.“

Das DHS empfiehlt, die CBP Home App zu nutzen, eine mobile Anwendung der US-Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP). Über die App können illegale Einwanderer ihre freiwillige Ausreise bei der Bundesregierung melden und organisieren. Wer dies tut, erhält 1.000 US-Dollar sowie einen kostenlosen Heimflug.

Priorität auf „schlimmste Straftäter“

Das DHS konzentriert sich auf die Abschiebung der „schlimmsten Straftäter“ unter den illegalen Einwanderern, um die öffentliche Sicherheit zu stärken, heißt es.

„Der schnelle Rückgang illegaler Einwanderer zeigt bereits landesweite Wirkung, zum Beispiel durch einen Aufschwung auf den lokalen Arbeitsmärkten“, erklärte das DHS. Im Oktober wurden 12.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, nachdem im September bereits 431.000 hinzugekommen waren.

US-Präsident Donald Trump lobte DHS-Leiterin Kristi Noem für die geschlossene und sichere Grenze: „Wir haben die beste Grenze in der Geschichte unseres Landes.“

Noem betonte indes auf X: „Die Erfolge des DHS unter Trump in diesem Jahr sind historisch. Die Männer und Frauen dieses Rates bringen ihre Erfahrung ein, um sieben aufeinanderfolgende Monate ohne illegale Einreisen, eine revitalisierte Küstenwache und mehr als 2,4 Millionen Abschiebungen zu ermöglichen.“

Politischer Gegenwind und Dreamer

Die strenge Durchsetzungspolitik der Regierung unter Donald Trump stößt auf Widerstand im Kongress. Anfang Dezember wurde der Dream Act von 2025 eingebracht, der Nicht-Staatsbürgern, die als Kinder in die USA gebracht wurden, unter bestimmten Voraussetzungen dauerhaftes Aufenthaltsrecht und später auch Staatsbürgerschaft ermöglichen soll.

„Jahrzehntelang hat politische Blockadepolitik die Dreamer in der Schwebe gehalten“, sagte Senator Alex Padilla. „Und unter der Trump-Regierung müssen sie nun fürchten, jederzeit von Trumps grausamer Massenabschiebung erfasst zu werden.“

Schätzungen zufolge leben fast 2 Millionen Dreamer in den USA. Um vom Gesetz zu profitieren, müssen sie Sicherheitsüberprüfungen bestehen, Englischkenntnisse vorweisen, Kenntnisse der US-Geschichte nachweisen und dürfen keine schweren Straftaten begangen haben.

Erfolge bei Grenzkontrollen

Die Politik der Trump-Regierung wirkt weiterhin als starke Barriere gegen einen unkontrollierten Zustrom illegaler Einwanderer. Laut der US-Grenzschutzbehörde Customs and Border Protection (CBP) kam es im Oktober und November landesweit zu 60.940 Begegnungen zwischen Grenzschutzbeamten und illegalen Einwanderern – „der niedrigste Beginn eines Haushaltsjahres aller Zeiten“.

Seit Trumps Amtsantritt liege die durchschnittliche Zahl der Festnahmen bei unter 10.000 pro Monat, erklärte die CBP weiter. Dies stelle ein „abschreckendes Niveau dar, das in der modernen Grenzgeschichte seinesgleichen sucht“.

„Zum siebten Monat in Folge hat die US-Grenzpolizei keine illegalen Einwanderer in die Vereinigten Staaten entlassen“, teilte die CBP mit. „Jede festgenommene Person wurde gesetzeskonform bearbeitet – ein Meilenstein ohne Vergleich in der modernen Grenzgeschichte.“

„Worst of the Worst“-Webseite

Am 8. Dezember stellte das Department of Homeland Security (DHS) die neue Webseite „Worst of the Worst“ vor. Auf der Plattform werden Informationen über kriminelle, illegale Einwanderer veröffentlicht, die unter der Trump-Regierung festgenommen wurden.

Amerikaner können die öffentlich zugängliche Datenbank durchsuchen und Fälle aus allen 50 Bundesstaaten einsehen. Dokumentiert sind unter anderem Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung, Kindesmissbrauch, Drogenhandel, bewaffneter Raub sowie weitere schwere Straftaten.

„Während die Medien die Fakten täglich beschönigen, riskieren unsere mutigen Männer und Frauen von ICE ihr Leben für das amerikanische Volk“, sagte Tricia McLaughlin, stellvertretende DHS-Sekretärin für Öffentlichkeitsarbeit. „Die Amerikaner müssen sich nicht auf die Presse verlassen – mit diesem transparenten Instrument können sie selbst sehen, welche Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit in ihren Gemeinden bestanden.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „2.5 Million Illegal Immigrants Deported Under Trump Admin: DHS“. (deutsche Bearbeitung zk)