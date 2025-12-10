US-Notenbank Fed: Dritte Leitzinssenkung in Folge erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet am Mittwoch über eine mögliche Leitzinssenkung. Die Bekanntgabe soll um 20:00 Uhr MEZ erfolgen.

Fachleute rechnen zum dritten Mal in Folge mit einem Zinsschnitt um 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins läge dann auf dem niedrigsten Stand seit rund drei Jahren, in einer Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell will im Anschluss an die Entscheidung vor die Presse treten. Die Zentralbank ist über ihren Kurs zunehmend gespalten. Die eingetrübte Lage auf dem US-Arbeitsmarkt spricht für einen Zinsschnitt.

Vorschlag von Trump

US-Präsident Donald Trump deutete Anfang Dezember an, seinen Wirtschaftsberater Kevin Hassett im kommenden Jahr zum Chef der Notenbank Federal Reserve zu ernennen.

Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus, an der Hassett teilnahm, sagte Trump bei der Vorstellung der Gäste, dass unter ihnen auch „ein potenzieller Fed-Vorsitzender“ sei. „Er ist eine angesehene Person, das kann ich Ihnen sagen. Danke, Kevin.“

Bei einer Kabinettssitzung hatte der Präsident zuvor angekündigt, dass er „wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres“ seinen Kandidaten für den Chefposten bei der Notenbank bekannt geben werde.

Das Mandat des amtierenden Notenbankchefs Powell endet im Mai 2026. Trump hat mit seinen wiederholten Rufen nach einem Zinsschnitt die Unabhängigkeit der Notenbank von der Politik infrage gestellt, die als oberstes Prinzip der Arbeit der Fed gilt.

Hassett leitet derzeit den Wirtschaftsrat im Weißen Haus. Er gilt als treuer Gefolgsmann des Präsidenten und schloss sich dessen Kritik an der Zinspolitik der Fed an. Im Falle einer Nominierung müsste Hassett vom Senat als Fed-Chef bestätigt werden. (afp/ks)