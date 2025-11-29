US-Regierung: Rubio und Witkoff treffen sich mit ukrainischer Delegation
US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff treffen sich am 30. November mit einem Verhandlungsteam der Ukraine, um über den Plan für ein Ende des Krieges mit Russland zu beraten.
Wie ein Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump mitteilte, findet das Treffen im Bundesstaat Florida statt. Auch Jared Kushner nimmt daran teil.
Jermak ist nicht mehr Teil der ukrainischen Delegation
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab die Abreise der ukrainischen Delegation bekannt. Sie wird demnach vom Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, geleitet.
Selenskyjs bisheriger Präsidialamtschef Andrij Jermak ist infolge seines Rücktritts wegen Korruptionsvorwürfen nicht dabei.
Jermak war der Leiter der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen über den von den USA vorgelegten Ukraine-Plan am 21. November in Genf.
Bei den Gesprächen in Genf, an denen auch die Europäer beteiligt waren, wurde der 28-Punkte-Plan abgemildert. Moskau beharrt auf dem Rückzug der ukrainischen Armee aus den von Russland beanspruchten Gebieten.
„Die Ukraine arbeitet weiterhin auf möglichst konstruktive Weise mit den Vereinigten Staaten zusammen“, teilte Selenskyj mit. Es gehe um einen würdigen Frieden.
Putin: 20-Punkte-Plan mögliche „Grundlage für zukünftige Vereinbarungen“
Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnet die überarbeitete 20-Punkte-Fassung am 28. November als mögliche „Grundlage für zukünftige Vereinbarungen“.
Selenskyj wird am 1. Dezember vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris empfangen, um über die Gespräche in Genf und den US-Plan zu beraten.
In den kommenden Tagen wird zudem US-Verteidigungsstaatssekretär Dan Driscoll in Kiew erwartet, um den Plan zu besprechen. Der US-Sondergesandte Witkoff soll kommende Woche in Moskau mit Putin darüber sprechen. (afp/dpa/ks)
