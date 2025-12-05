Ministerin: USA wollen Einreiseverbot auf mehr als 30 Länder ausweiten

In Kürze:

Die USA planen eine Ausweitung des Einreiseverbots auf über 30 Länder

auf über 30 Länder Begründung: Sicherheitsrisiken und mangelnde Vetting-Möglichkeiten

Sicherheitsrisiken und mangelnde Vetting-Möglichkeiten Trump und Noem wollen strikte Einwanderungspolitik und weniger Asylzugang

Die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem, eine führende Politikerin der Republikanischen Partei, machte die Politik der Vorgängerregierung unter Präsident Joe Biden für die Rückstände bei Asylverfahren verantwortlich.

Sie begründete die geplante Ausweitung des US-Einreiseverbots mit Sicherheitsbedenken und der Instabilität bestimmter ausländischer Regierungen.

Am 4. Dezember erklärte Noem, dass die Regierung von Donald Trump das Einreiseverbot ausweiten wolle. Betroffen seien künftig mehr als 30 Länder. Die Maßnahme solle der Sicherheit und besseren Kontrolle dienen.

Begründung: Sicherheits- und Vetting-Probleme

Die Vereinigten Staaten verhängen derzeit vollständige oder teilweise Einreiseverbote für Staatsangehörige aus 19 Ländern, darunter Afghanistan, Haiti, Iran, Kuba, Somalia, Libyen, Laos, Burma (auch bekannt als Myanmar) und Sudan.

Noem erklärte, dass weitere Länder dem Einreiseverbot hinzugefügt werden sollen, nannte aber keine konkreten Staaten. „Ich werde keine genaue Zahl nennen, aber es sind über 30. Der Präsident prüft die Länder“, sagte sie in einem Interview in der Fox-News-Sendung “The Ingraham Angle“, das am 4. Dezember ausgestrahlt wurde.

Noem sagte: „Wenn es in einem Land keine stabile Regierung gibt, wenn das Land sich nicht selbst tragen und uns nicht mitteilen kann, wer diese Personen sind oder uns bei der Sicherheitsüberprüfung unterstützt – warum sollten wir Menschen aus diesem Land die Einreise in die Vereinigten Staaten erlauben?“

Kritik an der bisherigen Asylpolitik

Noem machte die Regierung von Joe Biden für den Asylstau verantwortlich, der ihrer Aussage nach über eine Million Fälle umfasst. Sie erklärte, glaubwürdige Antragsteller könnten sich nicht durchsetzen, „weil die Biden-Regierung Menschen einfach einreisen lassen, ihnen freien Zugang zu den Vereinigten Staaten, unseren Territorien und unserem Land gewährt hat, sie aber nicht überprüft hat. Dadurch haben sich die Fälle aufgestaut“.

Die US-Behörde für Staatsbürgerschaft und Einwanderung (USCIS) setzte letzte Woche alle Asylentscheidungen aus. Grund dafür waren die Schüsse am 26. November auf Angehörige der Nationalgarde in Washington. Laut Behörden wurde der Angriff von einem afghanischen Staatsbürger verübt, der im September 2021 über ein Aufnahmeprogramm der Regierung von Biden in die USA eingereist war.

Noem forderte am 2. Dezember nach einem Treffen mit Präsident Trump ein „vollständiges Einreiseverbot“ für Länder, die ihrer Aussage nach die Vereinigten Staaten mit Kriminellen und Sozialleistungsempfängern überschwemmen.

„Unsere Vorfahren haben diese Nation mit Blut, Schweiß und unerschütterlicher Liebe zur Freiheit aufgebaut – nicht dafür, dass ausländische Eindringlinge unsere Helden töten, unsere Steuergelder belasten oder Leistungen beanspruchen, die Amerikanern zustehen. Wir wollen sie nicht. Keinen einzigen,“ schrieb sie auf X.

Trumps weitergehende Forderungen

Trump sagte, seine Regierung werde daran arbeiten, die Einwanderung aus „Drittweltländern“ auszusetzen, um dem US-System eine vollständige Erholung zu ermöglichen. Am 30. November erklärte er gegenüber Reportern, dass er damit „Menschen aus verschiedenen Ländern, die uns nicht freundlich gesinnt sind“, sowie „Länder, die außer Kontrolle geraten sind“ meinte. Als Beispiel nannte er Somalia.

Zudem forderte Trump, alle bundesstaatlichen Leistungen und Subventionen für Nichtstaatsbürger auszusetzen, Einwanderer auszubürgern, die die öffentliche Ordnung stören, und Ausländer abzuschieben, die als „Soziallast, Sicherheitsrisiko oder nicht mit der westlichen Zivilisation kompatibel“ gelten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Noem Says US Travel Ban to Expand to Over 30 Countries“. (deutsche Bearbeitung zk)