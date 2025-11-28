USB-Sticks, Honigfallen, LinkedIn: So spioniert Peking den Westen aus

In Kürze:

Paul Johnstone, Experte für Geheimdienste und ehemaliger Militär, machte auf alltägliche Mittel chinesischer Spione aufmerksam.

aufmerksam. Als früherer lizenzierter Sicherheitsberater für ein amerikanisches Pharmaunternehmen erklärt er beispielhaft, wie China bei Wirtschaftsspionage vorgeht.

vorgeht. Der britische Inlandsgeheimdienst MI5 warnt britische Politiker vor chinesischen Personalvermittlern, die sich an Parlamentsmitarbeiter richten.

Es kann so banal sein: ein im Parkhaus gefundener USB-Stick oder Geplauder mit einem attraktiven neuen „Freund“ in den sozialen Medien. Tatsächlich sind diese scheinbar harmlosen Dinge jedoch Taktiken, die von Spionen der Kommunistischen Partei Chinas eingesetzt werden.

Davor warnt Paul Johnstone, Fachmann für Geheimdienste. Auf 10 Agenten westlicher Dienste kämen etwa 1.000 des Geheimdienstnetzwerks der KP Chinas. Er vermutet, dass auch Mitglieder der chinesischen Diaspora im Ausland eingesetzt werden.

Johnstone trat 1985 zunächst in die australischen Streitkräfte und später in die australische Bundespolizei ein. 1987 reiste er zum ersten Mal nach China und arbeitete dort Anfang der 2000er-Jahre als Ausbilder für die chinesische Polizei – zu einer Zeit, in der, wie er sagt, „wir dachten, dass China unser Freund sein würde und sie offener und demokratischer denken würden“. Das ist jedoch nicht eingetreten.

Heute beschreibt er das Land als „eine Bedrohung für unsere Souveränität, unsere Zukunft“. Und weiter:

„China ist die größte Bedrohung für die Menschheit. Es ist bedenklich, dass die Menschen in diesem Land ihre Augen davor verschließen.“

Johnstone hat China über 30 Mal besucht und Vorträge zu Sicherheitsfragen an chinesischen und südostasiatischen Universitäten gehalten.

Verlorene USB-Sticks und Trojaner

Einmal war er als lizenzierter Sicherheitsberater für ein amerikanisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Queensland tätig, das patentierte Stents für Herzoperationen besitzt.

Bei einem Treffen mit Führungskräften über die Sicherheitsvorkehrungen des Unternehmens fragte er sie, ob sie China besucht und wenn ja, ob sie ihre Laptops mitgenommen hätten.

Damit besitze die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) wahrscheinlich nun mindestens die Hälfte ihres geistigen Eigentums, warnte sie Johnstone.

Heutzutage wird Politikern, die China oder Taiwan besuchen, geraten, „Wegwerfhandys” zu verwenden – die nach ihrer Abreise entsorgt werden können.

Johnstone fragte weiter, ob chinesische Delegationen das Büro besucht hätten, und erfuhr, dass dies mehrfach der Fall gewesen sei.

Hätten sie nach der Abreise der Delegationen USB-Sticks auf dem Boden des Parkplatzes gefunden? Die Führungskräfte der Pharmaunternehmen antworteten schockiert, dass sie tatsächlich drei oder vier gefunden hätten.

„Wenn man einen USB-Stick auf dem Boden findet, hebt man ihn auf und denkt: ‚Was ist wohl darauf gespeichert?‘“, erklärt Johnstone. „Man steckt ihn in den Computer und denkt: ‚Das ist interessant‘. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um einen Trojaner.“ Trojaner sind eine Form von Malware, die sich auf einem Computer installiert und unbemerkt Daten an Dritte sendet.

Das harmlose „Gruppenfoto“ und der Diebstahl geistigen Eigentums

Das Unternehmen verfügte über einen sterilen Bereich, in dem die Fertigung stattfand und in dem Fotografieren verboten war. Auf Nachfrage erfuhr Johnstone, dass die chinesische Delegation jedoch in diesem Raum Fotos gemacht hatte.

„Sie sagten: ‚Wir haben versucht, ihnen zu sagen, dass sie keine Fotos machen sollen.‘ Sie behaupteten, sie würden die Sprache nicht verstehen: ‚Oh, wir verstehen Sie nicht.‘“

Von den elf Personen dieser Delegation, so schätzt Johnstone, waren mindestens drei keine Mitarbeiter. Sie stammten vermutlich aus dem Ministerium für Staatssicherheit, dem MSS, in Peking. Das MSS ist die wichtigste Spionageagentur des Regimes.

„[MSS-Agenten] hängen sich einfach an. Sie sind wie Staubsauger – sie nehmen einfach alles mit, was sie bekommen können. Ich sagte dem Unternehmen: ‚Seien Sie nicht überrascht, wenn alles, was Sie hier produzieren, in den nächsten 12 Monaten in China hergestellt wird.‘“

Warnung im britischen Parlament vor chinesischen Headhuntern

Johnstones Enthüllungen kommen nur wenige Tage, nachdem der MI5, der für Spionageabwehr zuständige britische Inlandsgeheimdienst, eine Warnung an britische Politiker aussprach.

Konkret warnte der MI5 Politiker davor, dass chinesische Geheimdienste sich als Personalvermittler ausgeben, um Personen anzusprechen, die im Parlament arbeiten.

Wenige Wochen zuvor scheiterte ein Verfahren gegen zwei britische Staatsbürger, denen Spionage für Peking vorgeworfen wurde.

Lindsay Hoyle, der Sprecher des britischen Unterhauses, gab die Warnung an die Abgeordneten weiter und warnte, dass chinesische Staatsakteure sich „unerbittlich“ bemühen, „unsere Prozesse zu stören und die Aktivitäten im Parlament zu beeinflussen“.

Er listete auch zwei Headhunterinnen auf, von denen bekannt ist, dass sie LinkedIn-Profile nutzen, um im Auftrag der KPCh „in großem Umfang Kontakt zu knüpfen“.

Der „Honeypot“ auf LinkedIn

Johnstone sagt, es habe „eine Reihe von Fällen“ gegeben, in denen versucht wurde, Menschen in Australien mit Honigfallen zu ködern.

„Regierungsbeamte wurden ins Visier genommen. Verteidigungspersonal wurde ins Visier genommen. Ich wurde drei- oder viermal ins Visier genommen, weil sie wussten, dass ich einen Verteidigungshintergrund habe, und sie wussten wahrscheinlich auch, dass ich einen militärischen Geheimdiensthintergrund habe. Sie werden versuchen, Sie zu rekrutieren, wo immer sie können, wenn Sie für sie von Nutzen sind.“

Das hat Johnstone dazu veranlasst, Australier zu warnen, vorsichtiger mit dem umzugehen, was sie online teilen.

„Heutzutage, mit LinkedIn und sozialen Medien, plaudert jeder alles aus“, sagt er. „Im Westen neigen wir dazu, Informationen frei und offen zu teilen, während unsere Gegner in vielen anderen Ländern dies nicht in gleichem Maße tun.“

Schönheiten als Falle

Johnstone meint, dass viele chinesische Agenten über schlechte Spionagefähigkeiten verfügten. Diese Erfahrung machte er auf dem Tiananmen-Platz, wo er von Männern verfolgt wurde, die Gürtel mit deutlich sichtbaren MSS-Logos trugen.

Doch es gebe auch welche, die „sehr, sehr gut waren, insbesondere mit Honigfallen“.

„Es gibt eine Dating-Website namens Asian Dating. Wenn Sie angeben, dass Sie einen militärischen oder polizeilichen Hintergrund haben oder sogar ein Foto von sich in Uniform einstellen, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie eine große Anzahl gutaussehender Frauen aus China und auch Hongkong haben werden, die speziell darauf reagieren.“

Die KP Chinas wird „diese jungen, wunderschönen Mädchen aus Hongkong einsetzen – denn viele Ausländer sind sich mittlerweile bewusst, dass es gefährlich ist, auf das chinesische Festland zu reisen. Doch sie denken, dass Hongkong noch in Ordnung ist.“

Das Ziel sei viel weitreichender als der Diebstahl von Regierungs-, Militär- oder Wirtschaftsgeheimnissen. „Sie haben mehrmals versucht, mich dazu zu verleiten, Artikel über die Meinung Australiens zu schreiben, zum Beispiel über die Olympischen Winterspiele in China“, sagt Johnstone.

„Sie wollen diese Meinungsbeiträge. Sie wollen ein Verständnis für die Denkweise der australischen Regierung gewinnen oder wissen, wie Menschen, die in der Regierung arbeiten oder Verbindungen zur Regierung haben, denken. Dies könnten sie dann für die Politikarbeit nutzen“, sagte er.

Regierungen engagieren sich, Einheimische misstrauen

Es sei an der Zeit, dass westliche Länder, darunter auch Australien, sich dieser Bedrohung bewusst werden, sagt Johnstone. Südostasiatische und pazifische Länder, in denen die KPCh viel deutlicher präsent ist, sähen dies viel weniger positiv – obwohl ihre Regierungen entschlossen sind, Pekings Geld anzunehmen.

„Ich bin in Kambodscha, Laos, Vietnam unterwegs, auch auf den Salomonen. Was sagen die Einheimischen dort? Sie hassen sie“, so Johnstone.

Australien habe den Fehler gemacht, sich zu sehr auf China als seinen wichtigsten Exportmarkt zu verlassen.

„Wenn man alles auf eine Karte setzt, wie wir es viel zu lange getan haben, dann kontrollieren sie die Narrative. Sie kontrollieren dich. Die Morrison-Regierung und Peter Dutton haben China kritisiert. Das macht heute niemand mehr. Außenministerin Penny Wong macht das nicht“, sagte Johnstone.

Die diplomatische Haltung der aktuellen Regierung gegenüber Peking sei: Wir werden kooperieren, wo wir können, widersprechen, wo wir müssen, aber im Interesse unseres Landes handeln.

„Sie werden sagen, es sei stille Diplomatie. Das ist nur eine Ausrede. Sie wollen den Handel nicht verlieren, weil dann die wirtschaftliche Seite der Dinge sehr schnell bergab gehen wird. Was sie also versuchen, ist, gleichzeitig auf beiden Seiten zu spielen – was nicht funktionieren wird. Nicht, wenn man es mit der KPCh zu tun hat.“

Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „1,000 Spies for Every 10 From the West: Ex-Military Officer Lifts the Lid on CCP Spy Tactics“. (deutsche Bearbeitung ks)