Venezolanische Oppositionspolitikerin Machado: „Natürlich kehre ich zurück“
Die venezolanische Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado will nach ihrem Besuch in Norwegen in ihr Heimatland zurückkehren, in dem sie im Untergrund lebt.
„Natürlich kehre ich zurück“, sagte sie der britischen BBC. Sie sei sich der Risiken, die sie eingehe, vollkommen bewusst. Sie wolle aber an dem Ort sein, „wo ich unserer Sache am nützlichsten sein kann“.
[etd-related posts=“5328531,5329548″]
Erstmals wieder in der Öffentlichkeit
Machado war nach der umstrittenen Wiederwahl des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro in Venezuela untergetaucht.
Am frühen 11. Dezember war sie in Oslo zum ersten Mal seit elf Monaten wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sie winkte in der norwegischen Hauptstadt Anhängern vom Balkon ihres Hotels zu und begrüßte sie später auch vor dem Hotel. Unklar ist, wie sie nach Oslo reisen konnte.
Machado war am 10. Dezember mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden, hatte die Zeremonie aber verpasst. Den Preis nahm stellvertretend für sie ihre Tochter Ana Corina Sosa Machado entgegen.
Das norwegische Nobel-Institut hatte Machado als „eines der ungewöhnlichsten Beispiele für Zivilcourage in Lateinamerika in der jüngsten Zeit“ gewürdigt.
Am 11. Dezember soll Machado das norwegische Parlament besuchen und den norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Störe treffen. Beide wollen gegen 10:15 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geben. (afp/ks)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion