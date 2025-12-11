Was FBI-Chef Patel über Spionage, Netzwerke und politische Einflussnahme enthüllt

Im zweiten Teil unseres Exklusivinterviews setzen wir die Aussagen von FBI-Direktor Kash Patel fort. Es geht um das Vorgehen der US-Regierung gegenüber China und um interne Sicherheitsfragen. Im ersten Teil ging es um Handelsabkommen, Fentanyl-Zölle und die Durchsetzung von Vorschriften.

Nun beleuchten wir die Bekämpfung von Spionage, transnationale Repression und Sicherheitsmaßnahmen im FBI. Zudem sprechen wir über persönliche Schutzmaßnahmen, den sparsamen Umgang mit staatlichen Ressourcen und die umstrittene Russiagate-Affäre.

US-Regierung sichert Einhaltung von China-Abkommen

Die Epoch Times berichtet seit rund 25 Jahren darüber, dass die Kommunistische Partei Chinas ihre Versprechen oft nicht einhält. Wie können Sie sich sicher sein, dass dieses Abkommen eingehalten wird?

Mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle: Präsident Trump und Präsident Xi haben eine Beziehung aufgebaut, die auf kontinuierlichem Austausch und Zusammenarbeit in vielen Bereichen basiert, unter anderem auch bei Zöllen. Die Fentanyl-Zölle wurden eingeführt, um die Todesfälle in den USA zu reduzieren.

In der Vereinbarung mit dem chinesischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit (MPS) ist geregelt, dass unsere Behörden regelmäßig über die erzielten Ergebnisse berichten. Auch das war Teil meiner Absprache mit meinem Kollegen bei der MPS.

Wir werden weiterhin zusammenarbeiten. Dies war keine einmalige Angelegenheit. Sollte es nötig sein, werde ich zurückkehren. Gemeinsam werden wir der Welt zeigen, dass wir uns an das Abkommen gehalten haben. Falls das Abkommen in dieser Angelegenheit verletzt wird, sind die Beteiligten gewarnt. Die Konsequenzen des Präsidenten in Bezug auf Zölle und andere Maßnahmen werden gravierend sein.

Es ist eine gemeinsame Anstrengung. Sanktionen können auch von unseren Partnern im Finanzministerium und dem OFAC verhängt werden. Wir verfolgen einen ressortübergreifenden Ansatz, um die Einhaltung sicherzustellen. Und falls das Abkommen nicht eingehalten wird, werden wir die Ersten sein, die dies anprangern.

Klingt so, als ob man sagen könnte, dass die US-Regierung viele Druckmittel einsetzt, um die Einhaltung der Vorschriften seitens Chinas sicherzustellen.

Das ist der großartige Ansatz von Präsident Trump in dieser Regierung. Weder das FBI noch das Justiz- oder Finanzministerium können es allein schaffen. Doch wenn wir unsere Befugnisse bündeln und uns zum Beispiel auf Fentanyl konzentrieren, wird vieles möglich. Wir können dann die Finanzsysteme, das Bankensystem und die Einstufungssysteme für Betäubungsmittel nutzen.

Gleichzeitig können die Strafverfolgungsbehörden im Hintergrund agieren. Sie können deutlich machen: Wir sind die Entscheidungsinstanz. Wenn sie dagegen verstoßen, hat das Konsequenzen. Und ich glaube nicht, dass dies für die chinesische Regierung in Bezug auf Zölle und andere Maßnahmen gute Folgen haben wird.

40 Prozent mehr Spione verhaftet

Ihr Amtsvorgänger hat gesagt, dass das FBI alle zehn Stunden einen neuen Fall im Bereich der Spionageabwehr mit China-Bezug eröffnet. Mich würde interessieren, wie sich das verändert hat.

Die Bekämpfung von Spionage gehört zu den wichtigsten Aufgaben der nationalen Sicherheitsmission und genießt neben der Verfolgung von Gewaltverbrechen oberste Priorität beim FBI. Wir könnten Hunderte Fälle aufgreifen. Doch wenn ein Fall nicht zu einem Ergebnis führt – also weder zu einer Zerschlagung noch zu einer Verhaftung –, welchen Sinn hat dann die Falleröffnung? Nur zu sagen, dass wir Fälle eröffnen, ist reines politisches Geplänkel.

Allein in diesem Jahr haben wir im Kampf gegen China, Nordkorea, den Iran und Russland 40 Prozent mehr Spione verhaftet als im Vorjahr. Das ist der entscheidende Unterschied: Wir zerschlagen diese Netzwerke tatsächlich, bringen die Täter vor Gericht und sperren sie ins Gefängnis. Dies ist eine sehr eindrucksvolle öffentliche Machtdemonstration, die wir gemeinsam mit dem Justizministerium durchführen.

Ein weiteres Problem ist die sogenannte transnationale Repression. Früher betrachteten Strafverfolgungsbehörden – einschließlich des FBI – solche Vorgänge oft als lokale Konflikte, etwa in Chinatowns, wo Dissidenten unter Druck gesetzt wurden. Heute verfolgt das FBI einen konsequenten Ansatz: Die Einleitung von Ermittlungsverfahren ist nur der erste von zehn Schritten. Die Schließung von Verfahren, die Einleitung von Strafverfolgungen und die Bekämpfung von Störungen sind wirksame und öffentlich sichtbare Mittel, um diese Aktivitäten zu unterbinden.

Dies gilt gleichermaßen für die transnationale Repression durch das chinesische, das iranische oder das russische Regime. Wir beobachten, dass diese Akteure häufig mit einflussreichen Personen innerhalb der US-Regierung – etwa im Militär, in Geheimdiensten oder Thinktanks – zusammenarbeiten. Solche Verbindungen werden ermittelt, die Beteiligten festgenommen und die Ergebnisse öffentlich gemacht.

Allein in diesem Jahr haben wir zahlreiche Personen in öffentlichen Ämtern festgenommen, die mit der chinesischen Regierung zusammengearbeitet und ihr Weißbuch verkauft haben. Gleiches gilt für Russland und den Iran. Das FBI schützt damit gezielt die amerikanischen Interessen – nicht nur in diesen Bereichen, sondern auch im Agrarsektor, wo wir illegale Machenschaften erfolgreich gestoppt haben.

Erst diese Woche verhinderten wir die Einfuhr von E. coli-Bakterien in die Vereinigten Staaten durch einen chinesischen Staatsbürger. In Michigan stoppte eine ähnliche Operation den Versuch, Pilze einzuschleusen und unser Saatgut über einen chinesischen Forscher an der Universität von Michigan zu manipulieren. Diese Maßnahmen sind konkrete Ergebnisse, die Wirkung zeigen – im Gegensatz zu bloßen Ermittlungen.

Das lässt mich darüber nachdenken, wie viel wir nicht über das erfahren, was hinter den Kulissen vor sich geht.

Natürlich gibt es Bereiche, über die wir nicht sprechen können. Doch eines kann niemand über das FBI behaupten: wie offen wir informieren. Wir geben mehr Details preis als je zuvor – zu jedem einzelnen Fall, jeder Festnahme und jedem Einsatz –, und zwar über Medien, soziale Netzwerke und Interviews. Damit nicht genug: Wir arbeiten gleichzeitig mit unseren Partnern im Kongress in einem beispiellosen Tempo zusammen.

Das ist ein einzigartiger Ansatz, über den ich bisher noch nicht öffentlich gesprochen habe. Das FBI führt seine Ermittlungen normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch. Wir entwickeln derzeit eine Methode, unsere Untersuchungen vertraulich zu führen und gleichzeitig die Öffentlichkeit so umfassend wie möglich zu informieren.

Was meine ich damit? James Comey übergab dem Kongress während seiner drei bis vier Jahre als FBI-Direktor rund 3.000 Seiten Material zur parlamentarischen Kontrolle. Chris Wray stellte in seinen gut sieben Jahren als Direktor etwa 13.000 Seiten bereit. In meinen neun Monaten haben wir dem Kongress bereits 40.000 Seiten zur Verfügung gestellt – und wir werden weitermachen, einschließlich der Aufhebung von Schwärzungen.

Mein Ziel ist jedoch, anders als bei meinen Vorgängern, die Öffentlichkeit so umfassend wie möglich zu informieren. Gleichzeitig führen wir Ermittlungen und Strafverfolgungen durch und legen die Ergebnisse am Ende vollständig offen. Das braucht Zeit, und ich verstehe die Frustration darüber, dass nicht alles auf einmal veröffentlicht werden kann. Mein Erfolg bemisst sich jedoch am Endergebnis: die Unterbindung von Straftaten, die Verhaftung, die Anklage, die Zerschlagung von Netzwerken und die letztendliche öffentliche Rechenschaftspflicht.

FBI garantiert Schutz für Partnerin

Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, einige Punkte klarzustellen, die in den Medien stark diskutiert wurden. Eines davon ist der Vorwurf, dass der Sicherheitsaufwand für Ihre Partnerin Alexis Wilkins übertrieben gewesen sei. Wie kommentieren Sie das?

Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, darauf einzugehen. Ich finde es empörend, dass überhaupt diskutiert wird, dass das Leben meiner Partnerin ständig bedroht wird. Wir behandeln sie genauso, wie jeder Behördenleiter seine Partnerin schützen würde, und die zuständigen Behörden halten sich selbstverständlich an alle Regeln und Vorschriften.

Wenn ein Mitarbeiter einer Behörde oder dessen Ehepartner bzw. Partner bedroht wird, schreiten wir konsequent ein. In Alexis’ Fall gab es mehrere konkrete Bedrohungen, die uns veranlasst haben, ihre Sicherheit umfassend zu gewährleisten. Dies geschieht eigenständig durch erfahrene FBI-Agenten.

Ich selbst bin daran nicht beteiligt. Die Entscheidungen treffen die Sicherheitsbehörden, die alle Überprüfungen und Analysen durchführen. Leider missbrauchen manche Personen in den sozialen Medien die Situation für Klicks und Hassreden, was die Sicherheit meiner Partnerin und anderer gefährdet. Wir werden sie auf jedem Schritt ihres Weges schützen. Dabei tun wir nichts, was andere Behörden nicht bereits getan hätten.

Linienflüge sind dem FBI-Chef nicht erlaubt

Die zweite Frage, die immer wieder gestellt wird, lautet, ob Sie den FBI-Jet möglicherweise zu oft für private Zwecke nutzen, insbesondere vor dem Hintergrund Ihrer Kritik am vorherigen FBI-Direktor in dieser Angelegenheit. Wie sehen Sie das?

Ganz einfach: Wir haben die Flugdaten für die amerikanische Öffentlichkeit veröffentlicht – etwas, das kein anderer Direktor getan hat. Alles ist offengelegt. Ich nutze das Flugzeug deutlich seltener als meine beiden Vorgänger. Und um das noch einmal klarzustellen: Linienflüge darf ich nicht nutzen. Das ist keine persönliche Entscheidung, sondern Vorgabe der US-Regierung, die für alle FBI-Direktoren gilt. Zudem haben die vorherigen Direktoren Flughäfen wie den Reagan National Airport aus Bequemlichkeit genutzt, was zusätzliche Kosten von 4.000 bis 7.000 Dollar Steuergeldern verursachte.

Ich bin der erste FBI-Direktor, der die Nutzung staatlicher Flugplätze vorschreibt. Hätten Chris Wray und Comey das Gleiche getan, hätten sie dem amerikanischen Steuerzahler vier Millionen Dollar gespart. Ich bin also der Einzige, der in diesem Bereich wirtschaftliche und finanzielle Reformen durchführt und den FBI-Jet nur sparsam und bei Bedarf einsetzt.

Aber ja, werde ich weiterhin ein Privatleben haben, genau wie jeder andere Behördenleiter? Selbstverständlich. Wir bringen große Opfer, um diese Positionen zu bekleiden, und wir haben das Recht auf ein gewisses Maß an Privatleben.

Die Russiagate-Affäre

Wir sind uns im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Russland-Affäre begegnet, die ursprünglich als Spygate bekannt war und heute meist Russiagate genannt wird. Ich weiß, dass Sie bereits erklärt haben, worüber Sie sprechen dürfen und worüber nicht, aber könnten Sie einen Hinweis darauf geben, ob es in dieser fast ein Jahrzehnt andauernden Angelegenheit Fortschritte oder sogar eine Lösung gibt?

Absolut. Sie werden es sehen. Und wie bereits erwähnt, arbeiten wir mit unseren Partnern im Kongress zusammen, um ihnen die bestmöglichen Informationen zukommen zu lassen. Die amerikanische Öffentlichkeit weiß nur deshalb von der Korruption, dem Skandal und den illegalen Aktivitäten im Zuge der Russiagate-Affäre, weil ich im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses damit begonnen habe.

Durch den Fall James Comey kamen die Informationen über die Verbrennungssäcke und alles Weitere ans Licht. Dank der Offenlegung der FBI-Informationen gegenüber dem Kongress wurde auch das sogenannte „Arctic Frost“-Programm und die Überwachung von Senatoren, Mitgliedern des Repräsentantenhauses sowie anderen Strafverfolgungs- und Regierungsbeamten, darunter auch mir, bekannt. Es ist öffentlich bekannt, dass diese Ermittlungen noch laufen.

An dieser Stelle muss ich das Thema beenden. (Anm. d. Red.: „Arctic Frost“ war eine geheime FBI-Ermittlung, die 2022 gestartet wurde und sich gegen angebliche Versuche richtete, die US-Präsidentschaftswahl 2020 zu beeinflussen. Es entwickelte sich später zu einem Skandal, weil bekannt wurde, dass dabei auch Kommunikationsdaten von republikanischen Politikern und Organisationen gesammelt wurden.)

Aber wir sind damit noch nicht fertig. Wir werden für volle Rechenschaftspflicht und absolute Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit sorgen. Es handelte sich um den größten Missbrauch der Strafverfolgungsbehörden gegen Amerika, gezielt gegen eine politische Partei, weil die institutionelle Elite in Washington deren Sieg verhindern wollte. Präsident Trump war das Hauptopfer, und wir alle wurden gleichermaßen betroffen. Die Öffentlichkeit hat nicht nur ein Recht auf Rechenschaftspflicht, sondern auch auf Reformen, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert.

Es klingt so, als ob Sie in Ihrer Diskussion auch die Enthüllungen von Arctic Frost einbeziehen. Stimmt das?

Nun, wir haben das dem Kongress mitgeteilt. Wir haben gesagt, dass dies noch andauert, also können wir das auch hier sagen.

Nur kurz zu den Verbrennungssäcken: Wie kommt es, dass niemand von Zimmer 9582, dem geheimen Sicherheitsraum des FBI, wusste, oder wie wurde es entdeckt? Können Sie uns dazu etwas sagen?

Ich sage es mal ganz allgemein: Wenn die US-Regierung und die Leiter der Behörden etwas verschwinden lassen oder vertuschen wollen, wissen sie, wie es geht. Aber womit sie nicht gerechnet haben, war der Wahlsieg von Präsident Trump und seine Wahl von Führungskräften in der gesamten US-Regierung, die den Auftrag erhielten, die Korruption und Instrumentalisierung der Strafverfolgungsbehörden aufzudecken.

Und genau das haben wir getan. Genau das tun wir immer noch. So haben wir es herausgefunden. Und wir werden es weiterhin aufdecken. Sie werden alles, was wir in diesem Raum gefunden haben, auf die eine oder andere Weise erfahren – sei es durch Ermittlungen, öffentliche Prozesse oder die Offenlegung gegenüber dem Kongress.

