Zahl der Todesopfer nach Brandkatastrophe in Hongkong auf 146 gestiegen
Nach dem verheerenden Großbrand in einem Wohnkomplex in Hongkong ist die Zahl der Toten auf 146 gestiegen.
Beamte hätten bei der Durchsuchung von drei Hochhäusern weitere Todesopfer gefunden, teilte der ranghohe Polizeivertreter Tsang Shuk-yin am Sonntag bei einer Pressekonferenz mit. „Wir können nicht ausschließen, dass es weitere Opfer gibt“, ergänzte er.
Für die Ermittlungen zur Unglücksursache schlossen sich mehrere Behörden zusammen.
Die Antikorruptionsbehörde der Stadt hatte im Zusammenhang mit dem Feuer acht Menschen festgenommen, drei weitere Menschen nahm die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung fest.
[etd-related posts=“5318067,5317992″]
Auch Ausländer unter den Toten
Das indonesische Konsulat in Hongkong teilte mit, dass mindestens sieben Staatsangehörige bei dem Brand ums Leben gekommen seien. Auch ein philippinischer Staatsbürger war unter den Toten, wie das Konsulat des Landes am Samstag mitteilte.
Die Baubehörde von Hongkong ordnete unterdessen die Aussetzung der Arbeiten an 30 privaten Bauprojekten in der Metropole an. (afp/ks)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion