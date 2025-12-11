11. Dezember: Heizungsgesetz vertagt | Ifo senkt Wirtschaftsprognose | Müllgebühr für Online-Händler

An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Beim letzten Koalitionsausschuss dieses Jahres haben sich CDU, CSU und SPD auf mehr Tempo bei Verkehrsprojekten verständigt. Daher planen sie ein neues Infrastrukturgesetz, um Straßen und Bahnstrecken schneller zu bauen. Zudem soll die private Altersvorsorge junger Menschen durch höhere Zulagen bei Eigenbeiträgen gestärkt werden. Und bis Ende Januar sollen zudem Vorschläge für eine Reform des Heizungsgesetzes vorgelegt werden.



