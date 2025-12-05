Baden-Württembergs CDU-Landeschef Hagel im Amt bestätigt

Die CDU in Baden-Württemberg hat ihren Landesvorsitzenden Manuel Hagel im Amt bestätigt. Der 37-Jährige erhielt bei einem Landesparteitag am Freitag in Heidelberg 96,5 Prozent der Stimmen, wie der Landesverband mitteilte.

Seit 2021 Fraktionschef

Hagel steht seit 2023 an der Spitze der CDU in Baden-Württemberg. Seit 2021 ist er Fraktionschef im Landtag. Seine Partei wählte ihn im Mai zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. März.

Umfragen zufolge könnte die CDU die Landtagswahl deutlich gewinnen. Jüngste Erhebungen sahen die Christdemokraten mit 29 bis 31 Prozent auf dem ersten Platz, gefolgt von der AfD mit 20 bis 21 Prozent. Auf den dritten Platz kämen die Grünen mit 17 bis 20 Prozent vor der SPD mit zehn bis elf Prozent.

Mit sieben beziehungsweise fünf bis sieben Prozent wären die Linke und die FDP ebenfalls im Landtag vertreten. Das BSW würde mit drei Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern.

Die Grünen wählten den früheren Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu ihrem Spitzenkandidaten. Sie regieren in Baden-Württemberg derzeit in einer Koalition mit der CDU unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der 2011 zum ersten und bislang einzigen Grünen-Ministerpräsidenten in Deutschland gewählt wurde, seither an der Macht ist und nicht wieder kandidiert. Vorher regierte die CDU fast 60 Jahre lang.

Die AfD wählte Ende Mai ihren Landeschef Markus Frohnmaier zum Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt.

Für die SPD tritt Landeschef Andreas Stoch an, die FDP wählte ihren Landesvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke auf den ersten Listenplatz. Die Linke kürte die Kommunalpolitikerin Kim Sophie Bohnen zur Spitzenkandidatin. (afp/red)