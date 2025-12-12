Brand an Regionalzug – 200 Menschen müssen Zug verlassen
An einem Regionalzug hat es im Krefelder Hauptbahnhof gebrannt. Rund 200 Fahrgäste mussten den Zug am frühen Abend schnell verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Bahnhof temporär gesperrt
Der Bereich einer Zugachse hatte Feuer gefangen – es brannte also außen und nicht innen im Zug. Die Fahrgäste selbst waren nach Aussage eines Feuerwehrsprechers nicht in Gefahr.
Als der RE10 an dem Bahnhof am Gleis anhielt, schlug das Bahnpersonal Alarm und löschte den Brand mit Pulverlöschern. Feuerwehrleute kamen hinzu und kühlten den noch sehr heißen Bereich mit Wasser, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern.
Der Krefelder Hauptbahnhof war zwischenzeitlich voll gesperrt, nach und nach wurden die anderen Gleise dann wieder freigegeben.
Nach anderthalb Stunden war der Feuerwehreinsatz vorbei. Der Zug war nach Ende des Einsatzes aber nicht mehr fahrbereit, die Passagiere mussten auf andere Züge ausweichen. (dpa/red)
