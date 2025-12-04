Bundestagsabgeordnete dürfen wieder mehr Businessclass fliegen

Bundestagsabgeordnete dürfen wieder vermehrt in der teuren Businessclass fliegen. Die Parlamentarier können bei Dienstreisen nun bereits ab zwei Stunden Flugzeit in der Businessclass sitzen.

Das bestätigte die Pressestelle des Bundestags der Nachrichtenagentur AFP. Der Ältestenrat des Parlaments beschloss die Änderung der Reiseregelung demnach in seiner Sitzung am 11. September. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Mit dem Beschluss schwächte der Bundestag eine verschärfte Reiseregelung aus der vorangegangenen Legislaturperiode wieder ab. Im April 2024 hatte der Ältestenrat festgelegt, dass aus Kostengründen für Flüge unter vier Stunden Economyclass-Tickets gebucht werden müssten.

Größte Kostenersparnis bei Flügen bis zu zwei Stunden

Bei einer Auswertung habe sich gezeigt, dass die größte Kostenersparnis bei Flügen mit einer Dauer von bis zu zwei Stunden erzielt werde, erklärte die Bundestags-Pressestelle. Hier gelte weiterhin die Economyclass-Regelung.

Bei Flügen zwischen zwei und vier Stunden habe es nur eine deutlich geringere Ersparnis gegeben, „die im Verhältnis zur Einschränkung bei der Arbeitsfähigkeit abgewogen wurde“, begründete die Pressestelle des Parlaments die Neuregelung.

Zu beachten sei zudem, „dass bei solchen längeren Flügen ins Ausland oft auch Dokumente mit Vertraulichkeitsgrad studiert werden“. (afp/ks)