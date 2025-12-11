Dritter Turm an stillgelegtem Atomkraftwerk Biblis kontrolliert eingestürzt

Der dritte Kühlturm des seit Jahren stillgelegten Atomkraftwerks Biblis in Hessen ist am Donnerstag wie geplant kontrolliert eingestürzt. Ein ferngesteuerter Bagger destabilisierte die Betonstruktur an dem 80 Meter hohen Turm so lange, bis er um 14.07 Uhr in sich zusammenfiel. Dazu waren nach Angaben des Betreibers RWE zuvor Risse in den Beton eingebracht worden.

Seit März 2011 ist das Atomkraftwerk stillgelegt. Es gehörte zu jenen Anlagen, die im Zuge des Atommoratoriums wenige Tage nach dem Tsunami und der darauf folgenden Reaktorkatastrophe von Fukushima in Japan abgeschaltet wurden. Zuvor hatte das Kraftwerk wegen zahlreicher Störfälle in der Kritik gestanden.

Seit 2017 läuft der Rückbau, 15 Jahre sind dafür insgesamt veranschlagt. Die letzten Brennstäbe wurden 2019 aus dem Kraftwerk entfernt und in ein Zwischenlager nahe der Anlage gebracht.

Die ersten beiden Kühltürme wurden 2023 kontrolliert zum Einsturz gebracht. Mit dem Einsturz am Donnerstag ist nur noch ein Kühlturm übrig. Dieser soll voraussichtlich im Januar auf gleiche Weise einstürzen.(afp/red)