Ehemalige Wehrbeauftragte Högl ist neue Innensenatorin in Bremen

Die ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högl (SPD), ist neue Innensenatorin von Bremen. In der Bremer Bürgerschaft erhielt die 56-Jährige laut Protokoll 49 der abgegebenen 80 Stimmen.

Anschließend übertrug ihr die Landesregierung in einer Senatssitzung das Amt der Senatorin für Inneres und Sport, wie die Senatspressestelle mitteilte. Högl folgt damit auf Ulrich Mäurer (SPD), der das Amt seit 2008 inne hatte.

„Mit Eva Högl gewinnen wir eine Senatorin mit großer Erfahrung in Sicherheitsfragen“, erklärte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Sie kenne die Herausforderungen von Bund und Ländern und werde Bremen mit Sachverstand und Tatkraft voranbringen.

Högl lobt Bremen als „weltoffene und lebendige Stadt“

Högl teilte mit, sie freue sich, gemeinsam mit ihrem Team die Sicherheit und den Zusammenhalt in der Stadt zu stärken. „Bremen ist eine weltoffene und lebendige Stadt – das wollen wir bewahren und weiter entwickeln.“ Als zentrale Herausforderungen bezeichnete sie die Kriminalitätsbekämpfung, Migration, Integration sowie den Schutz vor Cyberkriminalität.

Högl wurde am 6. Januar 1969 im niedersächsischen Osnabrück geboren. Sie war zwölf Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestags und anschließend von 2020 bis 2025 Wehrbeauftragte.

Der 74-jährige Mäurer hatte im August dieses Jahres seinen Rücktritt angekündigt. Er war 17 Jahre lang Innensenator und damit einer der dienstältesten der Bundesrepublik. (afp/ks)