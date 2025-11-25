Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik bei Razzia in Berlin entdeckt

Hunderte Kilogramm illegaler Pyrotechnik sind bei einer Razzia in Berlin beschlagnahmt worden. Die Böller wurden am Dienstagmorgen bei Durchsuchungen von Wohnungen und Lagerräumen in den Stadtteilen Charlottenburg, Wedding, Reinickendorf und Pankow entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Unter Verdacht stehen zwei 24 und 25 Jahre alte Männer aus Berlin sowie ein 25-jähriger Mann aus dem brandenburgischen Bernau.

Die Männer sollen illegal Pyrotechnik gelagert, hergestellt und verkauft haben. Bei den Durchsuchungen wurden den Angaben zufolge 800 Kilogramm erlaubnispflichtige Pyrotechnik sowie 350 Kilogramm verschiedener Komponenten beschlagnahmt, die zur Herstellung illegaler und hochgefährlicher Sprengkörper dienten.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Berlin und Frankfurt an der Oder waren nach einem anonymen Hinweis ins Rollen gekommen. An der Durchsuchung waren 140 Einsatzkräfte und Sprengstoffermittler beteiligt. Entschärfer der Polizei sicherten und entsorgten das Material fachgerecht. (afp/red)