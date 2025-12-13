EU: Bald ohne Extrakosten in der Ukraine telefonieren und surfen

Die Ukraine macht in Sachen Mobilfunk-Roaming einen Schritt hin zur Europäischen Union.

Nachdem eine EU-Vorschrift zum 1. Januar greift und dann keine Mobilfunk-Zusatzkosten mehr fällig werden, kündigte der Netzbetreiber Vodafone Deutschland nun eine entsprechende Roaming-Regelung schon ab dem 16. Dezember an.

Dann können Ukrainer, die in Deutschland reisen oder hier leben, mit ihrem ukrainischen Handyvertrag ohne Zusatzkosten surfen und telefonieren.

Die Regelung gilt in beide Richtungen:

Kunden mit ukrainischem oder moldauischem Vertrag können in Deutschland ohne Roaming-Gebühren telefonieren und surfen, deutsche Kunden in der Ukraine und Moldau ebenso.

Vodafone Deutschland aktiviert die gebührenfreie Nutzung ab dem 16. Dezember, die Deutsche Telekom und O2 folgen zum 1. Januar 2026.

Für die russisch besetzten Gebiete der Ukraine ergeben sich keine Vorteile, bei der Regelung inbegriffen sind ausschließlich ukrainische Netzbetreiber.

Die Roaming-Vereinbarung und der frühzeitige Vodafone-Start gilt auch für die Republik Moldau, die zwischen der Ukraine und Rumänien im Osten Europas liegt und ebenfalls in die Europäische Union strebt.

Seit Mitte 2017 zahlen die Menschen, die in der EU leben, keine Mobilfunk-Zusatzgebühren, wenn sie sich in anderen EU-Staaten aufhalten. Nach dem Prinzip „Roam like at Home“ (Roaming wie zu Hause) zahlen sie im EU-Ausland gleich viel wie im Inland. (dpa/red)