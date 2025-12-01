Konsumlaune der Verbraucher im Dezember weiter verschlechtert

Die vom Handelsverband (HDE) ermittelte Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland hat sich weiter verschlechtert. Der Index sank auf 95,24 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn, wie der Verband mitteilte.

„Die Kaufzurückhaltung unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern nimmt im Dezember etwas zu“, erklärte der HDE. „Zu beobachten ist eine Verschiebung vom Konsum hin zum Sparen.“

Für den Index werden monatlich rund 1.600 Menschen in Deutschland zu ihrer Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren befragt. Das darauf ermittelte Konsumbarometer bildet die Stimmung in den kommenden drei Monaten ab.

Pessimistischer Blick auf Wirtschaft

Der Handelsverband rechnet angesichts der Entwicklung des Indexes mit einem „mäßigen“ Weihnachtsgeschäft.

Vorsicht und Zurückhaltung der Verbraucher gehen der HDE-Befragung zufolge vor allem auf deren pessimistischen Blick auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft zurück. „Ihre Konjunkturerwartungen lassen im Vergleich zum Vormonat nach und fallen auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2024“, erklärte der Handelsverband.

Im Kontrast dazu rechnen Verbraucher jedoch mit einer Verbesserung ihrer persönlichen Einkommenssituation. „Diese Entwicklung ist möglicherweise auf erste von der Bundesregierung beschlossene Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen“, erklärte der HDE. (afp/ks)