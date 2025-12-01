Konsumlaune der Verbraucher im Dezember weiter verschlechtert
Die vom Handelsverband (HDE) ermittelte Konsumlaune der Verbraucher in Deutschland hat sich weiter verschlechtert. Der Index sank auf 95,24 Punkte und damit auf den niedrigsten Stand seit Jahresbeginn, wie der Verband mitteilte.
„Die Kaufzurückhaltung unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern nimmt im Dezember etwas zu“, erklärte der HDE. „Zu beobachten ist eine Verschiebung vom Konsum hin zum Sparen.“
Für den Index werden monatlich rund 1.600 Menschen in Deutschland zu ihrer Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und zu anderen konsumrelevanten Faktoren befragt. Das darauf ermittelte Konsumbarometer bildet die Stimmung in den kommenden drei Monaten ab.
[etd-related posts=“5314739″]
Pessimistischer Blick auf Wirtschaft
Der Handelsverband rechnet angesichts der Entwicklung des Indexes mit einem „mäßigen“ Weihnachtsgeschäft.
Vorsicht und Zurückhaltung der Verbraucher gehen der HDE-Befragung zufolge vor allem auf deren pessimistischen Blick auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft zurück. „Ihre Konjunkturerwartungen lassen im Vergleich zum Vormonat nach und fallen auf das niedrigste Niveau seit Anfang 2024“, erklärte der Handelsverband.
Im Kontrast dazu rechnen Verbraucher jedoch mit einer Verbesserung ihrer persönlichen Einkommenssituation. „Diese Entwicklung ist möglicherweise auf erste von der Bundesregierung beschlossene Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen“, erklärte der HDE. (afp/ks)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion