Mann lässt Drohne an Bremer Flughafen steigen – Luftraumsperrung und Strafanzeige
Ein Mann hat am Flughafen Bremen eine Drohne fliegen lassen und damit eine etwa halbstündige Sperrung des Luftraums verursacht.
Der 39-Jährige habe das Gerät für Übersichtsaufnahmen von einer Baustelle direkt neben dem Flughafen einsetzen wollen, teilte die Polizei in der Hansestadt mit. Es handelt sich aber um einen „sensiblen Bereich“. Die Folge war eine Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.
Keine Flugausfälle oder -verspätungen
Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten am Dienstagmittag. Einsatzkräfte der für die Flughafensicherheit zuständigen Bundespolizei wurden auf die Drohne aufmerksam und übergaben den Piloten dann an die Landespolizei.
Dessen Fluggerät wurde von den Beamten beschlagnahmt. Zu Flugausfällen oder Flugverspätungen kam es den Angaben zufolge nicht.
Über Flughäfen in Deutschland und anderen europäischen Staaten kam es jüngst immer wieder zu Drohnenvorfällen, die teils erhebliche Störungen auslösten.
Drohnen wurden zudem über Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur wie Kraftwerken und Militärbasen gesichtet. Sicherheitsbehörden vermuten, dass Russland hinter solchen Vorfällen stecken könnte. Die Herkunft der Drohnen blieb aber in der Regel unklar. (afp/red)
