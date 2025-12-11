Merz empfängt NATO-Generalsekretär Rutte in Berlin
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt am Donnerstag NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin. Gegen 10:35 Uhr wollen die beiden gemeinsam vor die Presse treten.
Rutte wird laut NATO zudem um 14 Uhr eine Grundsatzrede bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz halten. Im Anschluss ist eine Podiumsdiskussion mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) geplant.
Die NATO muss sich derzeit mit der Außen- und Sicherheitspolitik von Mitglied und Schutzmacht USA unter der Regierung von US-Präsident Trump auseinandersetzen und will daher den europäischen Teil der NATO stärken.
Die Bundesregierung hatte zuletzt deutlich die neue US-Sicherheitsstrategie kritisiert, in der Washington unter anderem Russland nicht als Bedrohung einschätzt, wohl aber die EU mit Vorwürfen überhäuft. (afp/ks)
