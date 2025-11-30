Post rät: Weihnachtspakete bis zum 20. Dezember abgeben

Die Deutsche Post erwartet eine starke Zunahme der Paketsendungen rund um Weihnachten.

Nikola Hagleitner, Vorständin für Post und Paket Deutschland der Deutschen Post AG, rechnete gegenüber „Bild am Sonntag“ damit, dass an Spitzentagen in der Weihnachtszeit mehr als zwölf Millionen Pakete über DHL verschickt werden.

An normalen Tagen werden in Deutschland zwischen 6,3 und 7 Millionen Päckchen verschickt.

Um dem Andrang standhalten zu können, werden laut Hagleitner 11.000 Aushilfen allein für die Weihnachtszeit eingestellt werden. Bis zum 20. Dezember müsse man sein Paket aufgeben, damit es sicher bis Heiligabend ankomme. Wer Express wähle, könne bis zum 22. Dezember mit dem Versenden warten.

Hagleitner sprach sich dafür aus, dass die Gewichtsgrenze für Pakete von derzeit 31,5 Kilo gesenkt werde. „Wir würden uns 23 Kilo wünschen, denn das ist wirklich eine Belastung für die Menschen hier“, sagte sie. (afp/ks)