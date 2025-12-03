RENTEN-TICKER: Linke enthält sich bei Abstimmung – kein Entscheid über Entschließungsantrag

Am 5. Dezember soll über das Rentenpaket von Union und SPD abgestimmt werden. In der Union stemmen sich junge Abgeordnete gegen die Regierungspläne zur Stabilisierung des Rentenniveaus – diese Kosten würden die künftigen Generationen übermäßig belasten.

Bei einer Probeabstimmung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sprach sich ein Dutzend Abgeordneter gegen das Rentenpaket aus. Das bedeutet nicht, dass diese Abgeordneten auch in der Bundestagssitzung mit Nein stimmen. Die Koalition aus Union und SPD hat insgesamt zwölf Stimmen mehr als die absolute „Kanzlermehrheit“.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-03T13:35<<< title=>>>Linke enthält sich bei Abstimmung zum Rentenpaket <<<]

Die Linksfraktion kündigte an, sie werde sich bei der Abstimmung über das Rentenpaket am 5. Dezember enthalten.

Damit würde die nötige Mehrheit für die Annahme rechnerisch von 316 Abgeordneten auf 252 sinken. Folglich könnte das Rentenpaket selbst bei Dutzenden Abweichlern in der schwarz-roten Regierungsmehrheit durchgehen.

Die Linke befürchtet offenbar, dass das Rentenniveau bei einem Scheitern dauerhaft unter die in dem Regierungsentwurf vorgesehenen 48 Prozent des Durchschnittseinkommens sinkt.

„Wir werden nicht akzeptieren, dass das Rentenniveau noch weiter gedrückt wird, und haben uns als Fraktion deshalb entschlossen, uns bei der voraussichtlich am Freitag anstehenden Abstimmung zum Rentenpaket der Regierung zu enthalten“, erklärte die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek.

„An uns wird es somit nicht scheitern, dass das Rentenniveau stabilisiert wird.“

Die Union und insbesondere die Junge Gruppe von CDU und CSU hätten „in den letzten Wochen ein Machtspielchen auf dem Rücken von Millionen Rentnerinnen und Rentnern im ganzen Land ausgetragen“, erklärte Reichinnek.

„Es ist absolut schäbig, dass die Union den Rentnerinnen und Rentnern nicht einmal die Butter auf dem Brot gönnt.“ Dass nach den umstrittenen Regierungsplänen zumindest das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisiert werden solle, sei „wirklich das absolute Minimum“. Die Linke fordert eine Anhebung auf 53 Prozent.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-03T11:45<<< title=>>>Kein Entscheid über Entschließungsantrag<<<]

Der Bundestag soll nicht über den Entschließungsantrag entscheiden, den der Koalitionsausschuss von Union und SPD zusätzlich vereinbart hat. „Eine Beschlussfassung des Bundestages braucht es dazu nicht“, sagte ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion der „Rheinischen Post“.

In dem Begleittext zum Rentenpaket werden weitere grundlegende Reformen in Aussicht gestellt. Darin enthalten ist auch das Vorhaben, dass eine Expertenkommission bis zum Sommer Vorschläge erarbeiten soll. Gedacht war der Antrag auch, um die Kritik in der Union am Rentenpaket zu befrieden.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-03T12:10<<< title=>>>Frist abgelaufen <<<]

Die Frist für Abgeordnete der Unionsfraktion, dem Fraktionsvorstand ein geplantes Nein bei der Bundestagsabstimmung zum Rentenpaket am Freitag anzukündigen, ist abgelaufen.

Wie viele entsprechende Rückmeldungen es gab, blieb auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur bei der Fraktion zunächst offen.

Nach den eigenen Regeln der Fraktion soll ein Abweichen von der Fraktionsmehrheit bei Abstimmungen bis zum Vortag angekündigt werden, also in diesem Fall bis Donnerstag. In der Sitzung am Vortag wurde die Bitte geäußert, schon bis Mittwochmittag, 12 Uhr, dem Fraktionsvorstand entsprechende Ankündigungen zu machen.

[etd-ticker-time=>>>2025-12-03T12:00<<< title=>>>Carstensen: Echte Lösung finden<<<]

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Sandra Carstensen will dem Rentenpaket im Bundestag zustimmen – obwohl sie in der Probeabstimmung der Unionsfraktion dagegen votiert hatte.

„In der Verantwortung für eine stabile Regierung ist es manchmal nötig, Kompromisse mitzutragen, die man nicht komplett unterstützt. Dieser Verantwortung werde ich nachkommen“, sagte Carstensen dem Portal „Politico“.

Sie sagte zugleich, dass sie den weiteren Prozess positiv sieht: „Ich begrüße es, dass die Rentenkommission ergebnisoffen arbeiten soll, damit wir eine echte Lösung für alle finden. Das aktuelle Rentenpaket ist keine abschließende Lösung für unsere Rentenprobleme.“

Mit Material der Agenturen