„Schneller als gedacht“: Talbrücke Rahmede wird noch vor Weihnachten eröffnet

Die Bauarbeiten an der Talbrücke Rahmede in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums erfolgreich abgeschlossen worden. Damit könne die neue Brücke „deutlich schneller als gedacht“ am 22. Dezember und damit noch vor Weihnachten eröffnet werden, teilte das Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. Anwohner würden vom Durchgangsverkehr entlastet, die Sauerlandlandlinie A 45 sei dann wiederhergestellt.

Mit dem Neubau der Brücke war im Oktober 2023 begonnen worden. Zuvor war die marode Vorgängerbrücke im Mai 2023 gesprengt worden, nachdem Ende 2021 der betroffene Abschnitt der A 45 aus Sicherheitsgründen hatte gesperrt werden müssen, weil bei einer Kontrolle nicht reparierbare Schäden festgestellt worden waren.

Ursprünglich sollte der erste Teil der neuen Talbrücke Mitte 2026 für den Verkehr freigegeben werden. „Mein Dank geht an alle Beteiligten, die mit großem Engagement daran gearbeitet haben, dass wir so viel früher fertig geworden sind“, erklärte Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). „Wir können Tempo in Deutschland“, fügte er hinzu.

Er freue sich sehr, dass auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zur Wiedereröffnung der Talbrücke Rahmede komme, erklärte Schnieder weiter. „Das unterstreicht die Bedeutung dieses besonderen Projekts.“ (afp/red)