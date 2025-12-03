Shampoo, Deo, Lippenstift: Kosmetikbranche steigert Umsatz trotz Konsumflaute
Beim Konsum halten sich viele Menschen gerade zurück, doch für Körperpflege und ein sauberes Zuhause wird weiterhin viel Geld ausgegeben: Rund 35,6 Milliarden Euro werden es für Produkte aus deutscher Produktion im In- und Ausland im laufenden Jahr sein – so die Hochrechnung des Branchenverbandes IKW.
Entgegen der allgemeinen Konjunkturschwäche wäre dies ein Wachstum von 2,9 Prozent für die Hersteller von Shampoo und Deos, Waschmittel und Haushaltsreiniger – und ein weiteres Rekordjahr.
[etd-related posts=“4545615,4303864″]
Allerdings setzt sich die Flaute im Auslandsgeschäft fort: Während der Inlandsumsatz 2025 um 5,5 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro zulegte, liefen die Geschäfte außerhalb Deutschlands erneut schlechter. Dort gab es im Jahresvergleich ein Minus von 2,1 Prozent.
Die geopolitische Lage wirke sich zunehmend negativ auf die internationalen Absatzmärkte aus, erklärte der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel.
Wachstum auch im Inland moderater
Auch im Inland sind die Wachstumsraten wegen gestiegener Kosten für Energie und Rohstoffe nicht mehr ganz so üppig wie in den Jahren zuvor. Für 2026 prognostiziert der Verband im Inland 1,5 Prozent Plus auf gut 24,1 Milliarden Euro Umsatz.
Der IKW mit Sitz in Frankfurt vertritt nach jüngsten Angaben mehr als 470 Unternehmen mit zusammen etwa 178.000 Beschäftigten in Produktion und Vertrieb. Die Mitgliedsfirmen stehen nach Verbandsangaben für etwa 95 Prozent des deutschen Marktes. (dpa/red)
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion