„Sonntagstrend“: Union und SPD verlieren weiter an Zustimmung

Die schwarz-rote Bundesregierung verliert im „Sonntagstrend“ weiter an Zustimmung.

Gemeinsam kommen Union (24 Prozent, minus 1) und SPD (14 Prozent, minus 1) in der repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, nur noch auf 38 Prozent – zwei Punkte weniger als in der Vorwoche.

Stärkste Kraft bleibt die AfD mit 26 Prozent. Die Grünen verbessern sich um einen Punkt auf elf Prozent. Die Linke liegt weiter bei elf Prozent. Das BSW stagniert bei vier Prozent, ebenso die FDP. Die sonstigen Parteien erreichen zusammen sechs Prozent.

Für den „Sonntagstrend“ befragte das Institut den Angaben zufolge vom 8. bis 12. Dezember 1201 Menschen.

Ihnen wurde die Frage gestellt: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“ Die maximale Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,9 Prozentpunkten. (afp/ks)