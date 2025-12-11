Umfrage: AfD in Thüringen auf bislang höchstem Wert

Mehr als ein Jahr nach der Landtagswahl in Thüringen erreicht die AfD in einer Umfrage den bislang höchsten Wert. Eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Funke-Mediengruppe Thüringen sieht die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Partei bei 39 Prozent.

Die CDU erreicht 24 Prozent und damit in etwa so viel wie zur Wahl im September 2024. Das BSW, bei der Landtagswahl noch bei 15,8 Prozent, liegt aktuell bei sieben Prozent und hat seinen Wert damit mehr als halbiert. Die SPD hält ihr Wahlergebnis von rund sechs Prozent. Auch die Linke bleibt mit 14 Prozent stabil.

CDU, BSW und SPD bilden in Thüringen gemeinsam eine Regierung. Die sogenannte Brombeerkoalition von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) verfügt über die Hälfte der Sitze im Thüringer Landtag, ihr fehlt damit die absolute Mehrheit. Die Koalition arbeitet mit der Linksfraktion zusammen, um bei notwendigen Beschlüssen die fehlende Stimme zu bekommen.

In der aktuellen Umfrage fehlen den drei Regierungsparteien nun neun Prozentpunkte zu einer parlamentarischen Mehrheit. Befragt wurden vom Dienstag vergangener Woche bis zum Dienstag dieser Woche 1000 Thüringer.(afp/red)