Umfrage: Fast die Hälfte der Deutschen zu häuslicher Pflege bereit
Trotz Pflegenotstand zeigt sich die Bevölkerung solidarisch: Fast jeder Zweite kann sich vorstellen, pflegebedürftige Angehörige selbst zu betreuen.
Fast die Hälfte der Deutschen kann sich vorstellen, pflegebedürftige Angehörige selbst zu versorgen.
In einer am Donnerstag vom Arbeitgeberverband Pflege veröffentlichten Insa-Umfrage gaben 43,7 Prozent der Befragten an, sich eine häusliche Pflege vorstellen zu können.
Etwa jeder Dritte (34,4 Prozent) sieht sich aufgrund der eigenen Lebensumstände demnach nicht in der Lage, Zuhause zu pflegen. Nur etwa jeder Zehnte (10,7 Prozent) möchte keine Pflege übernehmen. Weitere gut elf Prozent der Befragten machten keine Angaben.
Insa befragte für die repräsentative Umfrage vom 7. bis 10. November insgesamt 2010 Menschen.(afp/red)
