Weiße Weihnachten: Nur „die Zugspitze” hat mit Sicherheit Schnee

Weihnachtskarten, romantische Filme und viele Weihnachtslieder kommen nicht ohne ihn aus: Schnee. Doch dieser macht sich zu den Feiertagen inzwischen rar.

Früher war nicht nur gefühlt mehr Lametta, wie es bei Loriot heißt, sondern auch mehr Schnee. Wo in Deutschland können die Menschen noch auf weiße Weihnachten hoffen?

Die Aussichten

Eine genaue Wettervorhersage für die Weihnachtstage ist erst wenige Tage vor dem Fest möglich. Doch was die Meteorologen schon sagen können: In vielen Teilen Deutschlands werden weiße Weihnachten eher unwahrscheinlich sein.

Eigentlich gebe es nur einen Ort, an dem es mit Sicherheit Schnee geben werde, sagt Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst (DWD) – und das sei die Zugspitze.

„Wenn wir Glück haben, kommt kurz vor Weihnachten ein Kaltluftausbruch“, sagt der Atmosphärenforscher Bodo Ahrens von der Universität Frankfurt. Das lasse sich aber schlecht vorhersagen. „Aber wenn es schneit, dann ist der Schnee auch relativ schnell wieder weg. Das zeigt die Erfahrung der letzten Jahre.“

Walter ergänzt: „Meistens gibt es schon Ende November den ersten Schnee, aber danach folgt relativ häufig eine milde Phase, so wie wir es jetzt auch haben.“ Die Meteorologie spricht dann vom sogenannten Weihnachtstauwetter.

Dabei handelt es sich um ein Wetterphänomen wie die Eisheiligen, die Schafskälte oder die Hundstage – Singularität von den Fachleuten genannt. Diese träten mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein, erläutert Walter. Nicht jedes Jahr am selben Tag, aber immer in einem bestimmten Zeitraum.

Der Langzeittrend

Ein Blick zurück zeigt: „Die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gesunken“, sagt DWD-Experte Walter. Eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter an allen drei Weihnachtstagen habe es das letzte Mal 2010 in Deutschland auch im Tiefland gegeben.

Vergleiche man die 30-jährigen Zeiträume 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020, sehe man einen Rückgang der Schnee-Wahrscheinlichkeit von 15 bis 40 Prozent.

In München zum Beispiel habe es zwischen 1961 und 1990 statistisch noch jedes dritte Jahr weiße Weihnachten gegeben, sagt Ahrens. Zwischen 1991 und 2020 sei es nur noch etwa jedes neunte Jahr so gewesen.

In Freiburg wiederum sei die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Weihnachten in den vergangenen drei Dekaden von 17 auf circa 5 Prozent gesunken.

Doch im Vergleich zu früheren Jahren fällt nicht nur weniger Schnee, er schmilzt auch schneller dahin: „Früher hatte man mehr diese langanhaltenden, kalten Hochdrucklagen.

Also wenn Schnee lag, dann blieb der auch eine Weile liegen“, sagt Ahrens. Heute schneie es zwar immer noch ab und zu, aber die weiße Pracht ist von kürzerer Dauer. „Die kalten stabilen Lagen sind weniger geworden.“

Wo man zumindest noch hoffen kann

In den Alpen und anderen Höhenlagen sind weiße Weihnachten dem DWD zufolge deutlich wahrscheinlicher als beispielsweise im Tiefland oder an den Küsten. Auch in München stehen die Chancen im Vergleich zum Alpenvorland um einiges schlechter, sagt Walter.

Geringe Schnee-Wahrscheinlichkeit gebe es außerdem im Breisgau, dem Rhein-Main-Gebiet, Köln, Düsseldorf und weiter nördlich in Bremen, Hamburg, Schwerin sowie an der Nord- und Ostseeküste.

Die Verklärung

Trotzdem: in Kinderbüchern und Weihnachtsfilmen liegt oder fällt an den Festtagen so gut wie immer Schnee. Auch viele Weihnachtslieder besingen die weiße Pracht.

„Das prägt sich als Kind positiv ein und dann kommt es tatsächlich ja auch mal vor, so dass man die Erwartungshaltung hat, es sollte jedes Jahr so sein“, meint Ahrens.

Deshalb verbinden viele Menschen Weihnachten mit Schnee, obwohl die meisten in ihrem Leben viel öfter graue und nasse Weihnachten erlebt haben. (dpa/red)