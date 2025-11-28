Zahl von Studenten in Wintersemester leicht gestiegen

Die Zahl der Studenten an deutschen Hochschulen ist im Wintersemester 2025/2026 leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte, sind insgesamt 2.876.900 Studenten an einer Hochschule eingeschrieben. Das waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Unterschiede zeigten sich jedoch in den Hochschularten.

Universitäten verzeichneten demnach 0,6 Prozent weniger Studenten. An Fachhochschulen stiegen die Zahlen um 2,1 Prozent. Einen Anstieg von ebenfalls 2,1 Prozent verzeichneten die Kunsthochschulen. An Verwaltungsfachhochschulen sank die Zahl dagegen um 1,9 Prozent.

Die Zahl der Erstsemester stieg im Studienjahr 2025 leicht auf 491.700. Das waren 0,3 Prozent mehr Studienanfanfänger als im Studienjahr 2024. Damit setzte sich der steigende Trend seit 2022 fort, allerdings in diesem Jahr beeinflusst durch regionale Sondereffekte in Bayern und Sachsen, wie es weiter hieß.

In vier technisch orientierten Studienbereichen ging die Zahl der Erstsemester dagegen zurück. Informatik verzeichnete ein Minus von 2,3 Prozent, Maschinenbau/Verfahrenstechnik 3,3 Prozent. In Elektrotechnik und Informationstechnik sank die Zahl um 0,3 Prozent, im Bauingenieurwesen um 0,6 Prozent. (afp/red)