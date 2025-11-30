Zeitig buchen und Sitz reservieren: Hohe Nachfrage nach Bahntickets

Wer zu Weihnachten mit der Bahn verreisen will, sollte rechtzeitig buchen und Sitzplätze reservieren: Aktuell liegen die Buchungen für Fahrten rund um das Weihnachtsfest etwa sechs Prozent über dem Vorjahresniveau, wie die Deutsche Bahn am Sonntag in Berlin mitteilte.

Die Hauptreisetage verteilen sich demnach auf den Zeitraum zwischen dem 18. Dezember und dem 23. Dezember.

Die Bahn verwies auf den Ausbau des Sitzplatzangebots in den vergangenen Jahren und den Fahrplanwechsel am 14. Dezember. Dieser wird unter anderem per ICE 21 Städte im Halbstundentakt verbinden.

Es fahren mehr Züge auf zentralen Strecken, wie der Nord-Süd-Achse von Hamburg nach Frankfurt. Auch kommen etwa auf der Strecke Berlin-München mehr Sprinterzüge zum Einsatz. Der Fernverkehr in weniger dicht besiedelten Gebieten wird hingegen ausgedünnt.

Bahn empfiehlt, Sitz zu reservieren

Daher seien trotz der hohen Nachfrage für den gesamten Weihnachtszeitraum und Silvester noch viele günstige Super-Sparpreise zu bekommen, selbst auf Topstrecken.

Gerade rund um die Feiertage empfiehlt die Bahn Fahrgästen mit Tickets ohne Zugbindung, auf die Auslastungsanzeige zu achten. Diese zeigt an, wie stark nachgefragt einzelne Züge sind.

Weniger Auslastung und in der Regel preiswertere Verbindungen gibt es demnach abseits der Hauptreisezeiten, zum Beispiel am frühen Morgen oder späteren Abend. In jedem Falle rät die Bahn zur Sitzplatzreservierung.

Wichtige Bauprojekte vor Weihnachten beendet

Jahreszeitlich bedingt werden die Bauarbeiten auf dem Streckennetz der Bahn demnach „auf ein Minimum heruntergefahren“. Zudem werden wichtige Bauprojekte zum Fahrplanwechsel und damit vor den Feiertagen fertig.

Das betrifft unter anderem die Verbindungen zwischen Berlin nach Leipzig/Halle sowie zwischen Berlin, dem Flughafen BER, Dresden und Prag.

Auch der Bahn-Konkurrent Flix bietet ab dem 14. Dezember eine höhere Taktung auf manchen Strecken und einige neue Verbindungen an. Über die Weihnachtszeit stockt das Münchener Unternehmen zudem sein Angebot an Fernbussen auf. (afp/ks)